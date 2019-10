Command & Conquer Remastered: ecco il primo teaser gameplay

Tramite il canale Youtube di EA è stato rilasciato il primo teaser gameplay di Command & Conquer Remastered sviluppato da Petroglyph Games.

Command & Conquer è una delle serie di videogiochi strategici in tempo reale più amate dai fan di questo genere, anche e soprattutto perchè il titolo prodotto originariamente da Westwood Studios ha fatto la storia di questo genere. Petroglyph Games è al lavoro su Command & Conquer Remastered da circa un anno ormai, e oggi ha offerto a tutti i videogiocatori il primo assaggio di quello che hanno in cantiere.

Il breve teaser gameplay, pubblicato sul canale Youtube EA, inizia mostrando la grafica classica della versione originale di Command & Conquer, per poi passare tramite una veloce transizione a una grafica più nitida, più dettagliata, ma che rimane comunque sullo stile in 2D classico del titolo originale.

Tramite un aggiornamento arrivato dagli stessi Petroglyph Games viene fatto sapere che lo stile visivo classico ha consentito agli sviluppatori di rimanere il più autentici possibile rispetto al gioco originale, lo stesso studio che si sta occupando della Remastered ha poi dichiarato: “Come ricorderete da uno dei primi post, il nostro piano è di rimasterizzare (non rifare) i giochi classici. Creativamente, ciò significa che la nostra luce guida è sempre quella di rimanere autentici per ridare la sensazione originale, e siamo costantemente impegnati per cercare diversi modi per raggiungere questo obiettivo “.

Sfortunatamente, Command & Conquer Remastered non ha ancora una data di rilascio e Petroglyph ha avvertito che parte di ciò che viene visto nel video è ancora in corso di sviluppo, al momento lo studio è impegnato nella risoluzione dei Bug e nella rifinitura di alcuni aspetti del titolo. Cosa pensate di Command & Conquer Remasterd? Siete ansiosi di poter ritornare su uno dei classicissimi del genere? Diteci la vostra.