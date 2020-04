Commandos: in sviluppo un nuovo capitolo della serie RTS

Nel 2018 Kalypso Media aveva annunciato di aver acquistato i diritti di pubblicazione del noto brand RTS Commandos. Nella giornata di oggi invece il publisher tedesco ha confermato che sono iniziati gli sviluppi di un nuovo capitolo del franchise, affidando il tutto al team di Claymore Game Studios. Insieme al nuovo capitolo, è in lavorazione anche una remastered del secondo capitolo.

Il direttore dello studio di sviluppo, Jürgen Reusswig ha voluto dichiarare di recente che “Tutto il team è molto lieto di confermare che siamo riusciti a mettere insieme sia un core team che i nostri nuovi uffici in questo breve lasso di tempo. Abbiamo iniziato lo sviluppo di un nuovo capitolo di Commandos e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a più personale di talento al nostro team nei prossimi mesi”.

Stando alle poche informazioni che abbiamo al momento, sembra che il nuovo titolo di Commandos si trovi ancora nelle fasi iniziali di sviluppo. Non sappiamo nemmeno se Claymore Game Studios ha intenzione di riportare la saga nell’ambientazione della seconda guerra mondiale, o se i ragazzi hanno in mente di rivoluzionare un pò il tutto partendo proprio da un altro tipo di periodo storico.

Per quanto riguarda Commandos 2 HD Remaster, la riedizione di questo classico intramontabile è attualmente disponibile per PC, Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Cosa ne pensate del ritorno di una delle saghe RTS più iconiche del medium videoludico? fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.