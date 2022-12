L’appuntamento alla Milan Games Week è per noi un evento irrinunciabile, certi che in una qualche misura possa rappresentare ciò che il pubblico amatore italiano ha sempre voluto, ovvero una piccola Gamescom tricolore. Proprio la scena indipendente di piccoli e grandi sviluppatori italiani è solita riservare le sorprese più gradite, motivo per cui anche quest’anno la nostra visita alla MGW è iniziata dall’Indie Dungeon. Ma non immaginavamo di trovarci davanti a un intero stand dove capeggiava lo storico logo di Commodore. Ve la ricordate ancora la storica società statunitense che ha prodotto alcuni degli home computer che hanno fatto la storia dell’informatica, come il Commodore 64 e Amiga 500? Siamo sicuri di sì. Ebbene, ci siamo fermati allo stand per vedere i nuovi computer prodotti dalla nuova Commodore e per fare quattro chiacchere con il CEO Luigi Simonetti.

La nuova Commodore ha un cuore italiano

Potremmo dire benissimo che sono lontani quei tempi dove pochi pixel mossi sullo schermo facevano viaggiare la fantasia di tanti giovani negli anni ’80. O forse non così lontani. Già perché quello che dovrebbe essere un modo di concepire il videogioco ormai vetusto, è talmente incasellato nella cultura pop e nel mondo della storia videoludica che, ancora oggi, è possibile giocare a nuovi titoli in “pixel art” o che semplicemente riprendono un comparto grafico che vuole omaggiare quello di oltre trent’anni fa. Quindi, non è così strano girare per l’Indie Dungeon, l’area espositori indipendenti, e giocare a diversi nuovi giochi – spesso ancora in via di sviluppo – che sembrano progettati per un Commodore 64 (qui potete recuperare il nuovo The C64 Maxi o l’A500 Mini), uno ZX Spectrum o per una delle altre macchine che si contendeva la scena degli home computer a cavallo tra gli anni ’80 e ’90.

Tuttavia, trovarci di fronte al logo di Commodore troneggiante in uno stand proprio, un’area che metteva in bella mostra dei nuovi computer Commodore, un nuovo PC Desktop Commodore All-in-One MOS1 e un laptop C-Book ci ha lasciato veramente sorpresi. Così ne abbiamo approfittato per fare una chiacchierata con Luigi Simonetti, l’italiano che ha rifondato Commodore e che non vuole semplicemente sfruttare la leva emotiva dello storico brand, ma piuttosto ridare vita a quel modo unico di fare impresa.

È la prima volta che vediamo uno stand Commodore qui alla MGW. Uno stand che non è votato al retrogaming, ma che presenta delle nuove macchine che portano lo storico logo. Siamo insieme a Luigi Simonetti, CEO di Commodore. Finalmente c’è qualcosa di nuovo?

Stiamo costruendo un nuovo futuro per questo magnifico brand che ha regalato un sacco di emozioni. Siamo progettando un nuovo futuro insieme a tutti i ragazzi che selezioniamo con due partner strategici che sono Accademia dell’università, ovviamente mantenendo fede a quella che è l’etica del passato. Passo un sacco di tempo con i miei ragazzi per raccontare cosa era Commodore, per imprimere l’etica degli anni 80 degli anni 90. Loro ci stanno ripagando con dei prodotti meravigliosi in termini software e in termini anche di sviluppo di videogiochi, grazie anche al nostro partner, BigRock School che è un’officina di talenti, ma anche con gli hardware. In realtà abbiamo sottoscritto delle partnership con delle industrie cinesi, Shenzhen nel Guandong, che stanno contribuendo in modo attivo e proattivo nella riproduzione di nuovi prodotti. I prodotti realizzati il C-Book e l’All-in-One MOS1 sono realizzati esclusivamente da ragazzi cinesi appena usciti dall’università appena laureati, con tanta voglia di fare e di emergere in questo mondo sempre più competitivo e quasi esclusivamente relegato alle major. Invece bisogna far capire al resto del mondo che ragazzi con talento ce ne sono davvero molti e in tutto il mondo.

Quindi siamo di fronte a una nuova realtà aziendale che vuole investire, non semplicemente sulla memoria storica degli utenti, ma sul futuro dei ragazzi.

Assolutamente sì. In questo momento in azienda siamo 108 persone, il 40% in questo momento è composto da giovanissimi, ma il nostro obiettivo è quello di trasformare Commodore nell’azienda più giovane del mondo, quindi ci auguriamo che nel prossimo quinquennio Commodore possa avere un’età media massima di 25-26 anni, probabilmente selezionando anche un nuovo direttore commerciale, un nuovo direttore dello sviluppo. Che rimanga non so, non sopra i quarant’anni, quindi. Insomma, una nuova mentalità, un nuovo modo, un nuovo punto di vista, che per noi è fondamentale per affacciarci sul mercato internazionale, ma soprattutto ancora tanta energia emotiva, emozionale da mettere in campo.

Quali leve utilizzate per far lavorare i giovani che hanno appena finito di formarsi?

Beh, sicuramente la nostra esperienza quasi trentennale e aiutiamo i giovani innanzitutto a orientarsi nel mondo del lavoro e li aiutiamo a scoprire quella che è la loro vera natura. Non soffochiamo mai la loro personalità, li lasciamo fare, e nella maggior parte dei casi, ci ripagano con la loro creatività nei nostri progetti. La nostra azienda è completamente orizzontale, è un’azienda composta da diverse business unit, ognuna di loro ha un progetto, anche più progetti che poi vengono traguardati in massimo sei mesi. Teniamo molto alla cultura, alla contaminazione culturale, quindi ci sono un sacco di brainstorming tra di loro con una grande sovrapposizione delle Business unit.

Il passaggio di testimone tra la memoria storica e le memorie future relativamente a Commodore, come sta avvenendo?

Guarda, sta avvenendo in modo molto intrigante. Devo essere sincero perché vedo i nostri ragazzi sempre più coinvolti da quello che è stato fatto nel passato. E in modo spontaneo, lo vogliono trasportare in una qualche misura anche nei loro prodotti futuri e con quella stessa etica, con la stessa filosofia. Tenendo sempre sotto controllo quello che è, fondamentalmente, un prodotto amichevole, mai un prodotto di major di multinazionale.

Perché un utente finale oggi dovrebbe scegliere un prodotto della nuova Commodore?

Perché è la sintesi di un insieme di talenti, nel senso che non è solo una roba da mettere sul mercato. È un qualcosa che in realtà insegna, un prodotto è un progetto che insegna tanti valori molto importanti, come quello dell’inclusione. Innanzitutto insieme si può far meglio, senza ombra di dubbio, poter realizzare un prodotto a basso costo che però soddisfi le esigenze di molti, al contrario di un prodotto esclusivo, un prodotto glamour, che funga solo esclusivamente da soprammobile, ma soprattutto dare un’iniezione di fiducia ai nostri ragazzi e fargli capire che se credono in un’idea, se hanno veramente un progetto in cui credere, possono fare davvero tutto.

Abbiamo notato il C-Book e l’All-in-One MOS1. Funzionano solo con Windows, oppure avete previsto un nuovo OS?

Si tratta di un progetto nato un anno fa e alcuni nostri ragazzi sistemisti avevano voglia di fare un ulteriore passo in avanti con nel mondo Linux. Il progetto mi è piaciuto particolarmente, li ho lasciati fare e quello che è venuto fuori è BlueOS, una nostra distro di Linux che integra una serie di funzionalità interessanti e proprietarie tipo, ad esempio un Game center, un’app specifica che supporta la presentazione di progetti e molto altro che al momento non posso dirvi. Ovviamente lo abbiamo chiamato BlueOS proprio perché in realtà il sistema operativo di Commodore è Ciano. Attualmente il sistema è disponibile in versione “work in progress” e open source. Chiunque può scaricarlo dal sito ufficiale, suggerirci ulteriori scopi utili, e quindi contribuire allo sviluppo di questo nostro progetto.

Tanta voglia di fare impresa e di mettere al primo posto i giovani talenti. La nuova Commodore si presenta agli occhi del pubblico con quella che probabilmente era la visione aziendale dello storico fondatore dell’azienda americana Jack Tramiel.

Il sito ufficiale di Commodore Inc. recita “La grande Commodore rinasce grazie a un gruppo di imprenditori italiani, con l’obiettivo di riportare alla ribalta lo storico marchio. Luigi Simonetti, amministratore delegato dell’azienda, e il suo team puntano a far risorgere questo storico marchio partendo dall’informatica con la business unit denominata Commodore Engineering”.

Noi auguriamo un grande in bocca al lupo d Luigi Simonetti e al suo team, sperando di vedere presto nuove meraviglie che continuino a dare lustro allo storico brand.