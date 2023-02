Finalmente ci siamo: la data che gli appassionati di PC gaming e strategici in tempo reale si erano segnati sul calendario da diversi mesi è finalmente arrivata. Company of Heroes 3 è infatti arrivato sul mercato, pronto a portarci nuovamente sui suoi irresistibili campi di battaglia. Un gioco, quello di Relic Entertainment e SEGA, sbarcato sul mercato solamente oggi ma già disponibile su CDKeys con oltre il 40% di sconto. Decisamente un’offerta da non farsi sfuggire.

Company of Heroes 3 è del resto un gioco desideratissimo dai fan, che lo hanno atteso per diversi anni. Un titolo che ha decisamente ripagato l’attesa, dato che, come racconta la nostra recensione: “è un trionfo, il degno seguito di una delle saghe più apprezzate di strategici in tempo reale, nonché un grande regalo alla community. Un gameplay dirompente, arricchito per l’occasione da tante apprezzate novità e miglioramenti di sorta, si fonde insieme a uno spettacolo sul piano visivo, restituendoci scontri bellici come non se ne erano mai visti finora.” Un’opera quindi straordinaria, che ben val la pena fare propria fin da ora con ben il 40% di sconto!

Oltre alla possibilità di acquistare il nuovo ma già desideratissimo Company of Heroes 3 con oltre il 40% di sconto esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare l’ottimo RTS di Relic già disponibile a prezzo di saldo.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!