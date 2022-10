Mai come in questi ultimi anni stiamo assistendo a un numero così elevato di giochi rimandati. Da una parte ciò significa che i vari team di sviluppo sono sempre più interessati a fornire un titolo di altissima qualità fin dal giorno di lancio, ma dall’altro lato della medaglia è sempre più palese che per fare grandi giochi ormai serva molto più tempo rispetto alle scorse generazioni. Proprio oggi è toccato a Company of Heros 3 a essere rinviato, ma vediamo nel dettaglio tutte le dichiarazioni ufficiali.

Ad annunciare questo nuovo rinvio è stato direttamente il team di sviluppo Relic Entertainment insieme a SEGA con la pubblicazione di un importante aggiornamento su Twitter. Il team che si sta occupando dello sviluppo di Company of Heroes 3 ha voluto sottolineare che, ora come ora, il nuovo capitolo della saga strategica non sarebbe pronto ad accogliere le aspettative degli appassionati, così è stata presa la decisione di rimandare il lancio.

Company of Heroes 3 non uscirà più il prossimo 17 novembre, ma il suo day one è slittato al 23 febbraio 2023. In questo periodo di tempo i ragazzi di Relic si impegneranno per sistemare tutto quello che non è ancora al top in questa esperienza strategica. Nel post di aggiornamento viene affermato che al momento attuale ci sono ancora diversi bug da correggere nel gioco, insieme a dei miglioramenti al gameplay da apportare e tutta una serie di situazioni da rifinire.

Important Company of Heroes 3 Update pic.twitter.com/z0Pg7PsE10 — Company Of Heroes (@CompanyOfHeroes) October 4, 2022

In conclusione il team di sviluppo di Company of Heroes 3 si scusa per questo cambiamento improvviso di data, ma ci tiene anche a ringraziare i fan della serie per la pazienza e il continuo supporto che dimostrano ogni giorno. Insomma, sembra che la stagione dei rinvii videoludici sia ancora aperta, ma è sempre meglio ritardare un lancio piuttosto che proporre un gioco con tante problematiche e non del tutto apprezzabile al lancio.