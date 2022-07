Company Of Heroes è sicuramente uno dei migliori RTS degli ultimi anni, capace di intrattenere milioni di giocatori con campagne spettacolari ambientate durante i più famosi conflitti moderni della nostra storia. Noi di Tom’s Hardware abbiamo avuto il piacere di partecipare ad un evento in anteprima e di provare una delle missioni di questo attesissimo seguito oltre che fare quattro chiacchere con il suo Lead Campaign Designer, Sasha Nerine.

A stretto contatto con il suo pubblico

L’evento, tenutosi in forma digitale, è iniziato con un video di benvenuto dove si ripercorreva la storia del franchise dai suoi albori fino ad oggi. Una delle parti più interessanti è stata la presentazione del COH-Development, un’iniziativa che, come suggerisce il gioco di parole, vede fan e sviluppatori a stretto contatto tramite una sequenza di prove e feedback che non solo dona trasparenza per quanto riguarda i lavori sul titolo ma permette a Relic Entertaiment di avere un riscontro da parte dei suoi più grandi fan sin dal primo giorno di sviluppo. L’iniziativa, che ha preso forma nel 2017, conta circa cinquantamila partecipanti tra membri del team e giocatori che collaborano insieme per portare sul mercato si spera il miglior gioco della serie.

Lo strategico in tempo reale per definizione

Dopo una breve introduzione al gioco, seguita da un veloce video dove venivano dati dei consigli su come affrontare al meglio la missione, ci ritroviamo finalmente tra le mani il titolo.

L’obiettivo della missione è piuttosto semplice, vestendo i panni del DAK, il Deutsches Afrikakorps uno dei nuovi eserciti disponibili al lancio la cui forza risiede nell’utilizzo quasi esclusivo di veicoli corazzati, respingere le forze britanniche che occupano il versante Nord Africano. Bisognerà prima di tutto occupare due punti strategici per spianarci la strada verso una piccola cittadina che dovremmo poi occupare in modo da intercettare le forze inglesi in ritirata e finirle una volta per tutte.

Sin dai primi minuti di gioco possiamo testare con mano le diverse novità introdotte in questo capitolo, come la possibilità di far salire le unità di terra ai lati di carri armati e veicoli donando loro maggiore mobilità oppure spostare armamenti pesanti agganciandoli con un rimorchio ad un furgone in modo da poterlo riposizionare strategicamente, inoltre sarà possibili bersagliare edifici anche fuori dalla nostra visuale (gittata permettendo) in modo da poterli abbattere e neutralizzare i possibili nemici accampati al suo interno. Viene aggiunta, rispetto ai capitoli precedenti, la Full Tactical Pause, premendo la barra spaziatrice in qualunque momento del gioco si può mettere fermare l’azione per poter decidere con calma le nostre prossime mosse. Nel corso della missione ci troveremo ad affrontare battaglioni di soldati e forze motorizzate di ogni tipo ma dalla nostra parte avremmo comunque delle potenti armi da poter utilizzare come gli italianissimi Guastatori, un’unità speciale facente parte della DAK capace di infliggere pesanti danni anche ai veicoli corazzati che, come sempre, saranno più fragili se colpiti ai lati o nel retro dove la corazza è meno presente.

Un’altra grossa novità di questo nuovo capitolo è la mappa dinamica, questa modalità permetterà ai giocatori di controllare le forze alleate intente a liberare il Belpaese dalle forze naziste offrendo l’opportunità di scegliere in che luogo e con che tipo di unità iniziare la campagna, si dovrà progredire per tutta la penisola conquistando punti strategici, città e aeroporti sbloccando di conseguenza nuova unità e guadagnando punti abilità per potenziare le risorse a disposizione del giocatore. Relic Entertaiment promette che ogni campagna non sarà simile all’altra, cambieranno obiettivi e posizionamento dei nemici per offrire una sfida diversa ogni qualvolta si avvia una nuova partita.

Il ruolo dell’intrattenimento videoludico nel mondo

Durante la nostra chiacchera con Sasha Nerine abbiamo voluto per un attimo staccarci dal contesto ludico per parlare un secondo di come un progetto che usa la rappresentazione della guerra come intrattenimento può venire influenzato da eventi che occorrono nel mondo reale come può essere il conflitto che sta avvenendo in questi mesi in Ucraina. Sasha ci ha parlato di come è stato difficile bilanciare i vari aspetti del gioco senza in alcun modo glorificare la guerra e le sue atrocità, ovviamente l’obiettivo di un videogioco deve essere quello di divertire ed emozionare il suo pubblico ma allo stesso tempo i ragazzi di Relic hanno effettuato un profondo studio e ricerca, anche grazie a vari consulenti, riguardo al periodo storico e alle condizioni in cui versavano i luoghi in cui il gioco viene ambientato in modo da rappresentare il tutto senza far passare il messaggio sbagliato nel rispetto di tutte le vittime innocenti di questi terribili conflitti.

Alla domanda si come viene gestita la narrazione di questo titolo il designer ci ha spiegato come le due campagne, quella ambientata nel Nord Africa e quella in Italia, dovevano necessariamente avere un tono diverso in quanto vanno a toccare argomenti che si sviluppano in contesti sociali molto diversi e di come il loro obiettivo sia quello di fare sentire reali le varie unità al giocatore, in quanto non esistono unità “campioni” in cui le persone possono trovare un senso di connessione così come può avvenire con il protagonista di un gioco d’azione.

Abbiamo concluso la nostra intervista domandando al signor Nerine cosa i giocatori possono aspettarsi dalla campagna di Company Of Heroes 3. Ebbene, il pubblico può aspettarsi la più grande campagna mai sviluppata per un Company Of Heroes con sequenze cinematiche e azioni al cardiopalma nelle nuove mappe costruite per poter ospitare enormi scontri grazie anche a tutte le novità introdotte in questo nuovo capitolo che, siamo lieti di annunciare, uscirà il 17 Novembre, con i preordini disponibili da adesso! E non è tutto… potete provare la nostra stessa missione registrandovi sul loro sito!