Valve ha cominciato a vendere Steam Deck ricondizionate, vale a dire una sorta di “usato premium”. Come in altri contesti, il prodotto ricondizionato è stato controllato e rimesso a nuovo se necessario, e viene proposto a un prezzo inferiore.

A volte si tratta di prodotti restituiti senza che siano stati nemmeno usati, e che sono effettivamente nuovi. Altre volte si tratta di usati in ottime condizioni, magari con un graffietto ma con una batteria nuova e i controller rimessi a nuovo.

Vale propone la Steam Deck ricondizionata a €339, €439 ed €539, rispettivamente per le versioni da 64, 256 e 512GB. Rispetto al nuovo si risparmiano fino a 150 euro, che non è male.

Non è male, già, ma la comprereste? Il prodotto ricondizionato infatti solleva sempre qualche dubbio, ed esistono almeno due gruppi di persone. Quelli che li comprano volentieri, perché ci vedono un ottimo affare. E quelli che dell’usato proprio non si fidano.





Ognuno di questi due consumatori è convinto di essere quello che fa la scelta più intelligente, e che l’altro sia tutto sommato un po’ sciocchino a non fare la stessa cosa.

Naturalmente c’è anche chi prende l’usato o il ricondizionato perché non può permettersi il nuovo, ma visto che stiamo parlando di un prodotto sicuramente superfluo, forse si può anche considerare la possibilità di non prenderlo e basta – piuttosto che rischiare di risparmiare e poi pentirsi, come a volte purtroppo capita.

A tal proposito, tuttavia, è opportuno sottolineare che le Steam Deck ricondizionate hanno la stessa garanzia legale di quelle nuove, quindi potrete avere le riparazioni o la sostituzione per due anni.

Se la garanzia offre qualche sicurezza in più, comunque, non si può essere certi di riuscire a prenderne una. La disponibilità di Steam Deck ricondizionate, infatti, è limitata e cambia nel tempo.