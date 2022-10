Compulsion Games, autori di We Happy Few (lo trovate su Amazon), e team all’interno degli Xbox Games Studios è al lavoro su un nuovo titolo. La notizia non è nuova, dal momento che il precedente gioco dello studio risale a ormai quattro anni fa. La novità, tuttavia, sta nei nuovi indizi che sono emersi su quella che sarà una nuova IP per la software house. Grazie ad un curriculum aggiornato di uno degli sviluppatori, infatti, scopriamo alcune informazioni rilevanti.

It's now pretty much confirmed that Compulsion Games Unannounced Game is New IP which is 3rd Person Action Adventure-Game #Xbox@JezCorden already revealed that https://t.co/GHuex7JXQc pic.twitter.com/Db1BzAN86S — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) October 9, 2022

Faizan Shaikh, sul suo account Twitter, ha riportato il cv di uno dei Senior Environment Artist di Compulsion Games. Quest’ultimo è appena stato aggiornato con le informazioni relative ai lavori svolti dallo sviluppatore nel corso dell’ultimo anno e tre mesi. Già dalle prime righe apprendiamo che l’artista è stato al lavoro su una nuova IP realizzata con lo studio. In un elenco puntato che evidenzia le mansioni del collaboratore, inoltre, scopriamo che il gioco in questione è un action/adventure in terza persona.

Nel contesto di questo nuovo gioco, il Senior Environment Artist di Compulsion Games avrebbe ricoperto diversi compiti. Innanzitutto, ovviamente, l’artista ha collaborato nella creazione del mondo di gioco sviluppandone gli assets ed elementi destinati agli scenari e alla costruzione dei livelli. A questo punto, il curriculum si fa più vario e possiamo leggere che l’artista ha dato il suo contributo anche nel comparto narrativo e nella pianificazione dei livelli di gioco. Nello specifico, si legge che il Senior Environment Artist ha collaborato nella realizzazione di circa un terzo dei livelli di questo nuovo titolo.

Dunque, l’artista ci fornisce potenzialmente molte informazioni relative al prossimo titolo in sviluppo presso Compulsion Games. Ricapitolando, infatti, sappiamo che sarà un action/adventure in terza persona, probabilmente strutturato su livelli e con una componente narrativa. Si tratta di informazioni piuttosto vaghe che, tuttavia, garantiscono che qualcosa bolle in pentola per lo studio e si tratta di qualcosa su cui stanno lavorando da più di un anno.