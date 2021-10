Con Game Pass, ha ancora senso una Xbox fisica?

Gli ultimi anni sono stati decisamente peculiari per l’intera industria del gaming, senza dubbio molto più sorprendenti di quanto ci saremmo aspettati. Da una parte, Nintendo ha dimostrato di saper affrontare la crisi di Wii U con il rilascio di Switch, dall’altra abbiamo assistito alla caduta di un colosso dal calibro di Google. Ancor più inaspettata è stata l’alba dell’era del cloud gaming, ora più che mai un’importante opzione aggiuntiva per i servizi moderni.

Prima NVIDIA e poi Google, fino ad arrivare a Microsoft, che più di qualunque altra compagnia fa del cloud gaming un elemento essenziale per Xbox Game Pass, al pari dei cataloghi per console e PC, abbiamo assistito a una lenta ma progressiva diffusione di questo metodo di fruizione del medium. La casa di Redmond ha dimostrato di credere davvero nella valorizzazione del Game Pass come sistema di interconnessione tra console, PC e cloud: ogni volta che vengono aggiunti titoli al servizio, ce ne sono sempre per ognuna di queste tre categorie, fatto che dà credito all’attenzione che Microsoft ripone nella differenziazione della line-up per piattaforme.

La parola “piattaforme” è il fondamento della ragione d’esistenza di Xbox Game Pass. Già in passato avevamo parlato di cosa ci identificasse come “giocatori Xbox”, riconoscendo nel servizio ad abbonamento l’elemento che ne variava la risposta. Di recente, però, un avvenimento molto curioso ci ha fatto ragionare ancor di più in merito a questa domanda: un rivenditore giapponese ha deciso di smettere di vendere Xbox Series X e Series S per via della presenza di Game Pass, che permetterebbe di giocare ai titoli Xbox anche senza una console vera e propria.

La presa di posizione del retailer ci ha lasciati basiti, perché sebbene da una parte la risposta potrebbe essere scontata, da un’altra potrebbe non esserlo, dopotutto. “Ovvio, ci sarà sempre qualcuno che vorrà la console fisica”, ed è assolutamente vero. Tuttavia, anche noi che soffiavamo dentro lo slot del controller della PS1 ci siamo ritrovati sempre più a giocare tramite cloud, ora perché lontani dalla nostra TV o dal monitor del PC, ora per evitare di aspettare molto tempo riempiendo gli SSD. In qualunque modo la si veda, l’offerta del cloud gaming è assolutamente concreta, soprattutto grazie a Microsoft nonostante sia la compagnia che meno di tutti aveva un motivo per proporla come opzione.

Dopotutto, siamo onesti, l’obiettivo della casa di Redmond è quello di vendere sia il software che l’hardware, e Xbox Series X e Series S sono ancora adesso un’importantissima fonte di guadagno per la compagnia. Per rispondere alla domanda “ha senso acquistare una console Xbox nonostante la presenza di Xbox Cloud Gaming?”, potremmo semplicemente dirvi che dipende dalle vostre abitudini. Tra le tante cose in cui Xbox Game Pass riesce, c’è sicuramente la capacità di adattarsi a ogni sorta di videogiocatore e di permettergli di abbonarsi indipendentemente dalle piattaforme che possiede.

Tuttavia, la differenza sostanziale è che adesso il tramite tra il fruitore e il prodotto non è la piattaforma (che sia una console o il PC), bensì il servizio, rappresentato da Game Pass. Avendo un prezzo predefinito, che varia in base alla durata dell’abbonamento, le risposte variabili alla giustificazione dell’acquisto di una console dipendono soprattutto dal fattore economico. Microsoft è estremamente brava in tal senso, e a dimostrarlo è Xbox Series S ancor più di Series X, perché rappresenta la reale piattaforma strategica sullo scenario next-gen (ormai definibile current-gen).

L’accesso ai titoli e ai servizi di Xbox – e la loro qualità – dipende soprattutto da quanto siete disposti a spendere: volete la massima resa grafica e il miglior frame rate possibile? Allora il PC potrebbe essere la scelta migliore; preferite giocare sulla vostra TV senza spendere troppo per un PC di fascia alta? C’è Xbox Series X; volete passare alla nuova generazione a un costo ragionevole e non riuscite neanche a trovare una PS5? Series S vi salverà in ogni occasione. L’ultima opzione è la più interessante: non vi interessa una console Xbox ma volete provare i suoi giochi senza doverne acquistare una? Eccovi Xbox Game Streaming.

Acquistare Xbox Series X o Series S ha senso soltanto se vi interessano davvero e Microsoft – al contrario di qualche altra compagnia – non vi fa sentire il bisogno morboso di acquistare l’hardware. Dopotutto, non è il suo unico metodo di profitto nell’industria del gaming. Crediamo che, in ogni caso, la miglior scelta è quella a favore dei giochi: non è importante come, dove o quando passiate del tempo con le vostre opere preferite o come scopriate altri grandi titoli, purché troviate il modo migliore per divertirvi. Chiaramente, fateci sapere commentando in calce cosa ne pensate del nostro pensiero!