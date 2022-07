Le luci RGB, ammettiamolo, sono davvero qualcosa che piacciono a tutti. Al posto di limitarsi però alla sola illuminazione del PC, Razer e Govee hanno stretto una partnership per creare una vera e propria linea di luci dedicata a tutta la vostra stanza. Il set di accessori è stato presentato nel corso della settimana e include una serie di luci decisamente accattivanti, che rivoluzioneranno le vostre postazioni.

“Siamo così emozionati della nostra collaborazione con Razer e non vediamo l’ora di introdurre il nostro ecosistema a 360 gradi dedicato al gaming”, le parole contenute nel comunicato stampa di Govee. Il primo batch di prodotti è già disponibile e include il Govee Glide Hexa Light Panel, la Glide Wall Light, la Neon Rope Light e delle strisce LED RGB. Più avanti saranno però disponibili ulteriori prodotti, ancora non presentati.

La caratteristica di queste luci? In realtà sono diverse. La prima è sicuramente la creazione di un vero e proprio ambiente da gaming molto minimal, con luci soffuse e in grado di far rilassare gli occhi. La seconda è la loro capacità di adattarsi alla musica riprodotta dagli ambienti. Le luci sono infatti dotate di un riconoscimento vocale e si sincronizzeranno a tempo. Un’ottima idea per poter creare una stanza diversa rispetto alle classiche che siamo abituati a vedere. Per poter avere una migliore esperienza, sarà necessario però scaricare la Govee Home App e i software Razer Synapse 3 e Govee Desktop, vero fulcro di questa collaborazione.

I prezzi? Non del tutto economici. Per le Glide Wall Light un set costa 149,99 Dollari ma i bundle composti da backlight e Neon LED Strip possono farvi risparmiare oltre un centinaio di dollari. Per scoprire come configurare al meglio le luci, scoprire i primi prodotti e avere una guida per l’installazione, potete recarvi a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.