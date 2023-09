Se siete appassionati di gadget interessanti, sofisticati e popolari, allora di certo conoscerete già la tendenza degli “Amazon Finds“. Si tratta di di prodotti che, grazie a TikTok, diventano virali in pochissimo tempo, anche se a volte sono un po’ nascosti tra le tantissime pagine di Amazon e di altri rivenditori. Molti di questi prodotti provengono da marchi emergenti che riescono a catturare l’attenzione degli acquirenti in tutto il mondo con prodotti utili e originali. Tra i trend più in voga in questo momento su TikTok spicca il particolarissimo adattatore USB wireless 8bitdo, che è in grado di farvi usare praticamente qualsiasi controller con qualsiasi periferica di gioco!

In questo modo potrete giocare sulla vostra Nintendo Switch con un pad Xbox, oppure collegare facilmente un DualSense per PS5 al vostro PC. Insomma, stiamo parlando di un prodotto incredibilmente versatile che faciliterà la vita di moltissimi videogiocatori. Da oggi la compatibilità fra periferica e controller non sarà più un problema grazie a questo piccolissimo adattatore, che trovate su Amazon scontata del 7% a soli 19,99€.

8bitdo, chi dovrebbe acquistarlo?

Pur trattandosi di un prodotto virale su TikTok, non stiamo parlando solo di un articolo fra i più più trendy del momento. Infatti, questo adattatore è utilissimo in molte circostanze: non sarebbe fantastico usare senza problemi un controller qualsiasi per giocare su PC, PS5, Switch e altre periferiche? Pensate anche a quando il vostro pad si rompe: in questi casi, l’alternativa è acquistarne un altro compatibile. Grazie a questo adattatore, invece, potrete usare qualsiasi altro controller che avete già in casa. Se poi giocate su Switch, con questo adattatore potrete evitare di acquistare un nuovo Pro Controller per Switch, che costa sui 50,00€.

Va poi sottolineato che molti videogiocatori prediligono le impostazioni di un controller specifico: in questo modo, potrete usare il vostro controller preferito, magari il più ergonomico, per giocare ovunque! Un altro dettaglio fondamentale è la compatibilità di 8bitdo non solo con PC e console di ultima generazione, ma anche con la console Retrofreak e con PS Classic, per cui è l’ideale anche per i retrogamer, che potranno usare controller ultramoderni nei giochi old school. Inoltre, la compatibilità con Android e macOS vi permetterà di usare il vostro pad preferito anche mentre giocate su smartphone o tablet.

Aggiungiamo che il prezzo di 19,99€ si mantiene piuttosto stabile da circa un mese ed è anche vicinissimo al minimo storico di 19,66€ degli inizi di luglio. Certamente le oscillazioni su un prezzo base di per sé contenuto non sono sempre sensibili, ma dato che potrebbe tornare a costare intorno ai 24,00€ vi consigliamo di cogliere questa occasione per portare a casa non solo un oggetto di tendenza e ambitissimo, ma anche decisamente utile.

Perfetto per i videogiocatori che vogliono provare l’ebbrezza di giocare su PS5 con un controller Xbox e per tutti coloro che hanno in casa tanti controller diversi e che, finalmente, potranno usarli senza problemi anche su periferiche con cui normalmente non sono compatibili, l’adattatore 8bitdo supporta anche la vibrazione e dispone anche di una mappatura pulsanti personalizzata. Per queste ragioni, vi suggeriamo di non farvi sfuggire questa occasione e di consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, prima che termini, a maggior ragione perché stiamo parlando di un prodotto virale su TikTok, per cui potrebbe esaurirsi molto in fretta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!