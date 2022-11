Potremmo essere davanti a una svolta per assegnare il titolo di console più venduta della scorsa generazione. Come riportato su Twitter, infatti, Nintendo Switch rischia di superare PS4. E in realtà, con molta probabilità, tutto ciò succederà quando il nuovo capitolo di Zelda sarà pubblicato nel maggio del 2023.

Facciamo il punto sui dati a nostra disposizione: al momento Nintendo Switch può contare su una base di console installata pari a 114 milioni di unità. Una cifra che è ancora lontana da PS4, visto che la console Sony si attesta sui 117 milioni di unità vendute. Si tratta di numeri piuttosto grandi, ma se fossimo in una corsa automobilistica si parlerebbe, probabilmente, di qualche centesimo di secondo di distanza.

Se è vero che tre milioni di console non si vendono dall’oggi al domani, è anche vero però che nel 2023 Sony potrebbe dire addio ai videogiochi cross gen, con l’ultima release (God of War Ragnarok) fissata per quest’anno. A differenza di PlayStation, Nintendo lancerà ancora alcuni giochi proprio sulla sua attuale console, tra cui Zelda: Tears of a Kingdom. Si tratta di una delle esclusive più forti del colosso nipponico ed è molto probabile che sarà proprio quel gioco a spingere ulteriormente le vendite della console, già normalmente molto veloci.

Nintendo Q2 FY23 Results • Switch Hardware now at 114.33 Million Units Lifetime Software (Totals)

• Splatoon 3: 7.9 Million

• Xenoblade Chronicles 3: 1.72 Million

• Switch Sports: 6.15 Million

• Kirby and the Forgotten Land: 5.27 Million

• Mario Strikers BL: 2.17m pic.twitter.com/b6n78yKJkE — Benji-Sales (@BenjiSales) November 8, 2022

Ora, è chiaro che le nostri siano solamente delle ipotesi, che però potrebbero realizzarsi nel corso del prossimo anno. Al netto di tutto ciò però conteranno i dati di vendita reali e ne sapremo sicuramente di più intorno a settembre 2023, quando emergeranno i primi dati relativi ai vari trimestri del prossimo anno fiscale. Sempre che Nintendo non decida, nel corso dei prossimi mesi, di lanciare una nuova console, magari proprio in concomitanza con la nuova avventura di Link. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.