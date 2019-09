Conarium gratis per un periodo limitato sull’Epic Games Store

Questa settimana a essere disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store e a prendere il posto di Abzu e The End is Nigh è Conarium.

Se la scorsa settimana sono stati Abzû e The End is Nigh i titoli resi gratuitamente disponibili al download sull’Epic Games Store, questa volta tocca invece ad un solo videogioco tale onore. Lo store digitale di Epic Games ha infatti ben deciso di riservarci sempre gratuitamente Conarium, un interessantissimo titolo sovrannaturale. L’opera di Zoetrope Interactive è difatti attualmente disponibile in regalo sullo store del publisher celebre per Fortnite e continuerà ad esserlo per una settimana, ossia fino al prossimo 19 settembre.

Se siete interessati a provare questo titolo senza mettere assolutamente mano al portafoglio vi consigliamo quindi di sbrigarvi: Conarium dopo tale data tornerà infatti a prezzo pieno.

Conarium è un’inquietante avventura lovecraftiana che narra le peripezie di quattro scienziati e dei loro sforzi per superare quelli che normalmente consideriamo i limiti invalicabili della natura. Inspirato al romanzo “Alle montagne della follia” di H.P. Lovecraft, ma ambientato principalmente dopo la storia originale: potete trovarlo comodamente qui.

Come precedentemente annunciato il prossimo 19 settembre il titolo di Zoetrope Interactive tornerà purtroppo a prezzo pieno e lascerà il posto ad una per ora misteriosa collezione di titoli a tema Batman, che potremo scaricare senza nessun costo fino al prossimo 26 settembre 2019, quando verrà a sua volta sostituito da altri titoli.

Che ne pensate di questa notizia, il titolo offerto questa settimana dall’Epic Games Store è di vostro gradimento? Avevate già provato tale esperienza sovrannaturale o sfrutterete questa occasione per recuperarla? Fateci sapere che ne pensate a riguardo comodamente nei commenti!