Conferenza Microsoft E3 2019: ecco come seguirla in diretta Twitch con Game Division

La conferenza Microsoft sta per arrivare: ecco come seguirla in diretta con il team di Game Division di stanza a Los Angeles.

L’E3 2019 è iniziato e la conferenza Microsoft è pronta a stupirci tutti con il suo carico di novità. L’attesa è stata lunga ma finalmente è arrivato il momento di scoprire tutti i dettagli su quanto Microsoft ha da offrire in ambito Xbox One e PC. Ci aspettiamo di vedere grandi giochi come Halo Infinite, Gears 5 o Age of Empire 4. La speranza, inoltre, è di vedere alcuni titoli completamente inediti, sviluppati dai nuovi membri degli Xbox Game Studios. Uno di questi, secondo i rumor sempre più convincenti, sarà Bleeding Edge, di Ninja Theory. Tutti gli appassionati desiderano di certo essere stupiti da tante nuove opere.

Non solo giochi, però: la conferenza Microsoft di questo E3 2019 potrebbe anche essere il luogo ideale per presentare i primi dettagli su Xbox Scarlett, la nuova (ed estremamente chiacchierata) console next-gen di casa Redmond. I rumor parlano di non uno ma ben due device: conosciuti con i nomi in codice di Lockhart e Anaconda. Il primo dovrebbe essere un hardware dai costi più contenuti e, quindi, dalle prestazioni medie. Anaconda, invece, sarebbe una console dal prezzo elevato, ma giustificato da componenti interne più all’avanguardia. In pratica, un approccio simile a quanto avvenuto con Xbox One S e Xbox One X.

Indipendentemente da quali siano gli annunci, la nostra squadra di Game Division di stanza a Los Angeles seguirà in diretta la conferenza e commenterà tutto quello che accade per tenervi compagnia durante una serata che potrebbe rivoluzionare il mondo dei videogiochi, o almeno quello Xbox. Potete seguire la diretta da questo indirizzo. La conferenza Microsoft inizierà alle 22.00, ma saremo su Twitch a partire dalle 21.30 per iniziare a parlare di cosa ci aspettiamo da questo evento e cosa abbiamo pensato dell’EA Play di ieri.

Seguite la conferenza con noi e raccontateci cosa ne pensate. Sarà una serata memorabile, oppure Microsoft deluderà la aspettative?