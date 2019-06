Conferenza Ubisoft E3 2019: ecco dove vedere la diretta Twitch con Game Division

La conferenza Ubisoft dell'E3 2019 è quasi arrivata: seguitela su Twitch in diretta insieme alla nostra squadra di Game Division presente a Los Angeles.

La conferenza Ubisoft è finalmente alle porte: durante questa serata potremo scoprire le ultime novità in ambito PC, console e mobile sviluppate presso i molti team della società francese. I nomi in campo sono veramente tanti: Watch Dogs Legion sarà sicuramente dei nostri e pare voler rivoluzionare la saga, non mancheranno sorprese, secondo i rumor, con ben due nuovi giochi. Parlando proprio di questi ultimi, pare che uno, Orpheus, sarà visivamente molto simile a The Legend of Zelda Breath of the Wild. Inoltre, il vecchio Pioneer, cancellato per problemi di sviluppo, è stato trasformato in un nuovo Rainbow Six cooperativo.

Ovviamente non mancheranno i classici titoli della Conferenza Ubisoft come Just Dance, novità su The Division 2, un nuovo trailer di Ghost Recon Breakpoint. Assassin’s Creed, visto che non uscirà nel 2019, non dovrebbe essere dei nostri, ma mai dire mai. È stato anche confermato che Beyond Good and Evil 2 non sarà presente, ma è stato mostrato qualcosa di nuovo in una precedente live.

Indipendentemente da quali siano gli annunci, la nostra squadra di Game Division di stanza a Los Angeles seguirà in diretta la conferenza e commenterà tutto quello che accade per tenervi compagnia durante una serata che potrebbe rivoluzionare il mondo dei videogiochi, o almeno quello dei fan Ubisoft. Potete seguire la diretta da questo indirizzo. La conferenza Ubisoft inizierà alle 22.00, ma saremo su Twitch a partire dalle 21.30 per iniziare a parlare di cosa ci aspettiamo da questo evento e cosa abbiamo pensato di Microsoft e di Bethesda.

Seguite la conferenza con noi e raccontateci cosa ne pensate. Sarà una serata memorabile, oppure Microsoft deluderà la aspettative?