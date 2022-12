Se siete dei giocatori di vecchia data, vi ricorderete sicuramente di Conker. Si tratta di uno dei personaggi più riconoscibili a livello di videogiochi e sfortunato protagonista di pochissime iterazioni dei suoi titoli. La serie con lo scoiattolo infatti può contare su una manciata di titoli per diverse piattaforme. Attualmente l’IP e i diritti di utilizzo del personaggi sono nelle mani di Microsoft, che non sembra intenzionata a lavorare a un nuovo progetto per console e PC, ma qualcuno ha avuto la brillante idea di far resuscitare lo scoiattolo, con un… energy drink.

Prodotto da G-Fuel, l’energy drink si ispirerà a Conker Bad Fury e si chiamerà Mighty Poo. Verrà venduto con una speciale Figure Youtooz e il costo non è proprio economico: stiamo parlando, infatti, di 59,99 Dollari (spedizioni escluse). Considerando però il packaging, decisamente di livello e molto carino, con l’inclusione della Figure probabilmente quei soldi li vale per davvero. A patto, ovviamente, che questo energy drink possa piacere.

Si tratta di una notizia che lascia il tempo che trova, ma che allo stesso tempo ci fa un po’ riflettere sullo stato di alcune proprietà intellettuali di Microsoft. Conker potrebbe infatti essere un ottimo platform, giochi che effettivamente mancano sull’ecosistema della casa di Redmond, ma a quanto pare c’è più interesse nello sfruttare il marchio per altre operazioni puramente commerciali e di profitto “sicuro”.

️ : Venture deep into the bowels of The Great Mighty Poo’s lair with @RareLtd's #GFUEL " "!!! Inspired by the classic platformer: “CONKER'S BAD FUR DAY”! EXCLUSIVE @youtooz Figure Included! ✍️ : https://t.co/Baq5f2uXIr pic.twitter.com/p9fg8wydTx — G FUEL® (@GFuelEnergy) December 14, 2022

Conker è attualmente nelle mani di Rare, first party di Xbox, che lavora solamente a Sea of Thieves. Il gioco è uno dei più grandi successi degli ultimi anni e al momento il team di sviluppo scozzese non sembra intenzionato a muoversi verso altre IP, al di là del misterioso Everwild, di cui però non si conoscono ancora i dettagli. Sarà il 2023 l’anno giusto per una vera e propria presentazione oppure ci toccherà attendere ancora un bel po’?