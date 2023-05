Negli ultimi anni le console portatili hanno seriamente spopolato, e ormai sta quasi diventando un must possederne una. Non è neanche troppo difficile immaginarne i motivi, poiché di motivazioni per procurarsene una ce ne sono moltissime: la prima tra tutte è la grande comodità di poter videogiocare in qualsiasi luogo si desideri, persino in viaggio, senza essere “intrappolati” alle proprie postazioni da gaming, mentre non di poco conto è anche la possibilità di giocare anche a titoli parecchio pesanti in termini di requisiti hardware senza dover per forza spendere migliaia di euro nell’assemblaggio di un PC adatto. A seconda del tipo di console che si va a scegliere, poi, c’è anche da tener conto di quelle che possiedono titoli in esclusiva che non possono essere recuperati su altre piattaforme, come ad esempio la gettonatissima Nintendo Switch.

Insomma, a prescindere dal motivo per il quale potreste desiderare una console portatile, in questo articolo troverete sicuramente qualcosa che farà al caso vostro. Per darvi qualche alternativa alla già conosciutissima Steam Deck abbiamo incluso tutti migliori dispositivi del momento, adatti non solo per i giochi PC (anche in cloud gaming), bensì anche per esclusive Nintendo, per il mobile gaming o per il retro gaming.

Prima di procedere con la guida, ovviamente non potete comprare una console per giocare senza possedere i migliori titoli del momento:

Le migliori console portatili

Nintendo Switch, la console con le esclusive

Tra le migliori console portatili non può ovviamente mancare l’amatissima Nintendo Switch, uno dei dispositivi di punta per il gaming che continua ad andare forte anche dopo più di sei anni dal suo rilascio. La Switch base presenta uno schermo da 6,2 pollici con risoluzione da 1280 x 720, che può raggiungere i 1920 x 1080 quando collegata a un TV tramite cavo HDMI. La batteria da 4310 mAh permette di giocare tra le 4,5 e le 9 ore, a seconda del gioco, e possiede un processore NVIDIA Custom Tegra e una memoria interna da 32 GB estendibile con micro SD, fino a un massimo di 2 TB. Infine possiede due controller staccabili, così da poter giocare in tutta comodità. Un dispositivo validissimo, consigliato soprattutto per chi non vuole perdersi alcune tra le pietre miliari più importanti del mondo videoludico: parliamo di esclusive Nintendo che quasi certamente non verranno mai rilasciate su altre console, e di cui al momento è possibile godere soltanto su dispositivi Nintendo. Tra le opere più famose di tutti i tempi abbiamo i giochi di Super Mario, Pokémon e The Legend of Zelda, ma ce ne sono ovviamente tantissime altre che potremmo citare (se siete interessati potete trovare la nostra lista completa di esclusive Nintendo nel nostro articolo dedicato).

Oltre a quella base, di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, la Nintendo Switch è disponibile in altre due versioni. Abbiamo la Nintendo Switch Lite, consigliata per chi non ha troppe pretese e vuole risparmiare: a differenza del modello base non può essere collegata a un altro TV, e di conseguenza anche i controller non sono staccabili. Anche lo schermo risulta più piccolo (per esattezza misura 5,5 pollici), in quanto la console in sé è più contenuta, e possiede una batteria da 3570 mAh.

L’altro modello invece, la Nintendo Switch OLED, è adatta a chi non vuole scendere a compromessi e vuole godersi le proprie partite con la massima qualità. A differenza di quella base, questo modello presenta uno schermo, appunto, OLED da 7 pollici, e una memoria interna da 64 GB (sempre estendibile con micro SD fino a un massimo di 2 TB). L’attrazione principale di questa console è ovviamente la grafica, che grazie alla tecnologia OLED raggiunge livelli altissimi, e aiuta a svecchiare le immagini di una console che si porta sulle spalle già un buon quantitativo di anni.

OneXPlayer Mini, la console portatile in Full HD

Se siete alla ricerca del meglio del meglio e non volete scendere a compromessi, allora esiste una console fatta apposta per voi: stiamo parlando di OneXPlayer Mini, uno dei dispositivi da gaming “tascabili” più all’avanguardia di tutti i tempi. Questo potentissimo PC portatile ha Windows come sistema operativo, e vanta uno schermo da 7 pollici in risoluzione Full HD da 1920 x 1200 con pannello IPS; come componenti invece abbiamo un processore AMD Ryzen 7 5800U con una scheda grafica AMD Radeon RX Vega 8, oppure i7-1195G7 con grafica integrata Intel Iris Xe (varia a seconda della build), e 16 GB di RAM. La memoria interna invece è una SSD da ben 1 TB, mentre la batteria da 12450 mAh garantisce una durata che si aggira attorno alle 5 ore di gioco, che può ovviamente variare in base al titolo scelto. Insomma, un bel pezzo grosso per trattarsi di una semplice “console”, per chi vuole godersi i propri giochi in altà qualità anche nel palmo delle proprie mani.

Viene naturale fare un confronto tra la OneXPlayer Mini e la Steam Deck: in breve, la OneXPlayer è decisamente più potente della console di casa Valve, e offre una qualità di gioco nettamente migliore in termini grafici e di prestazioni. Ciononostante, la Steam Deck mette comunque a disposizione un ottimo hardware, e a differenza della OneXPlayer possiede più funzionalità utili, tra cui i quattro tasti personalizzabili e i due trackpad. Ma il vero punto a sfavore della OneXPlayer Mini è un altro, ossia il prezzo: questo infatti supera i mille euro, rendendola una console poco accessibile alla maggioranza. Ciò non toglie però che si tratti di un ottimo prodotto, per cui se dovete scegliere tra questo e la Steam Deck, dovete decidere se per voi vale la pena non badare al budget per avere una grafica e una performance migliore, oppure se la Steam Deck è abbastanza per le vostre aspettative.

AYA NEO Retro Power, la più funzionale

Sempre restando sulla stessa qualità della proposta precedente, abbiamo la AYA NEO Retro Power, un altro potentissimo dispositivo che porterà le vostre partite a tutt’altro livello. Come requisiti non siamo troppo lontani dalla OneXPlayer: possiede uno schermo con pannello H-IPS da 7 pollici in risoluzione 1280 x 800, mentre dal lato componenti è fornito di un processore AMD Ryzen 7 4800U, 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. Anche la batteria non è per niente male, la quale dovrebbe garantire circa 6 ore di durata (che possono variare a seconda del gioco) con i suoi 50.25 Wh di capienza.

Oltre ai potentissimi componenti di cui è disposta questa console, la AYA NEO Retro Power spicca anche per la sua enorme funzionalità. Oltre al suo design ergonomico, che conferisce comodità anche per lunghi periodi d’utilizzo, la console è dotata di ben 8 pulsanti aggiuntivi destinati a funzioni rapide, come ad esempio tornare al desktop o persino aprire la gestione attività, qualora se ne avesse bisogno. Delle piccole chicche che potrebbero rendere determinati procedimenti meno tediosi, così da poter godere delle proprie partite senza troppi disturbi. L’unico lato negativo della AYA NEO Retro Power? Proprio come per la OneXPlayer Mini, il prezzo è un po’ proibitivo per chi non ha intenzione di spendere un patrimonio. Se però non volete fare compromessi e siete pronti a fare una spesa di questo genere, allora vi consigliamo caldamente questa console.

Retroid Pocket 3 Plus, la migliore per retro gaming e cloud gaming

Nel caso in cui invece siate alla ricerca di qualcosa che possa offrirvi un’esperienza diversa dalle console listate qui sopra, allora la Retroid Pocket 3 Plus potrebbe fare al caso vostro. Questo dispositivo infatti permette di recuperare i centinaia e centinaia di titoli appartenenti ormai a generazioni ben lontane dalla nostra: parliamo di opere rilasciate su console come PlayStation 1 e 2, PSP, N64, Gamecube, Dreamcast, SNES e altre di questo tipo, tutte disponibili all’interno di questa console sotto forma di emulatori. Il Retroid Pocket 3 Plus possiede uno schermo con pannello IPS da 4,7 pollici in risoluzione 1334 x 750, ed è dotato di un processore Unisoc Tiger T618, una scheda video Mali G52 MC2, e una RAM da 4 GB. La batteria ammonta a 4500 mAh e garantisce tra le 6 e le 7 ore di gioco (che possono variare in base al titolo scelto), mentre lo spazio di archiviazione è di 128 GB.

Il dispositivo è dotato di un sistema operativo Android, ed è possibile accedere al Play Store per scaricare altre applicazioni: ciò significa che la console può anche essere usata comodamente non solo per il mobile gaming, bensì anche per il cloud gaming per quei servizi che sono disponibili sullo store. Che siate utilizzatori abituali di GeForce NOW, Xbox Game Pass o anche dello Steam Link, tramite questo dispositivo potrete giocare ai vostri titoli preferiti in cloud senza alcun problema.

Come scegliere una console portatile

Prima di andare a scegliere una console portatile, c’è ovviamente da capire come scegliere quella che è più adatta alle nostre esigenze. In questo caso, essendo che le console di punta sul mercato a oggi sono molto diversificate le une dalle altre, non dovrebbe essere troppo complicato fare una scelta. A ogni modo, andiamo a vedere bene quali fattori valutare prima dell’acquisto.

Giochi disponibili sulla console

Il primo fattore in assoluto di cui tener conto sono ovviamente i titoli disponibili sulla console che si andrà a comprare. I giochi che potremo trovare su una Nintendo Switch (almeno riguardo le esclusive) non potremo trovarli su una Steam Deck, e viceversa per quanto riguarda le esclusive PC. Se poi teniamo in considerazione anche la Retroid Pocket 3 Plus, con la quale è possibile fare retro gaming, mobile gaming e persino cloud gaming, abbiamo ben tre opzioni differenti di cui tener conto.

La scelta è quindi totalmente soggettiva: tutto dipende dal tipo di esperienza che state cercando. Se però vorreste aver accesso a una vasta scelta, allora il nostro consiglio è di andare con la Retroid Pocket 3 Plus: certo, non avrete accesso alle esclusive Nintendo Switch, ma a quel punto potrete giocare a titoli PC, mobile e retro (e persino recuperare qualche esclusiva Nintendo per le console dell’azienda più vecchie).

Grafica e prestazioni

C’è anche da tener conto della resa della console in termini qualitativi, sia per quanto riguarda la grafica che le prestazioni. Se siete alla ricerca delle console migliori sotto questi punti di vista, e non avete particolari pretese circa i titoli ai quali avrete accesso, allora potreste considerare di affidarvi al modello OLED della Nintendo Switch, il quale offre una grafica nettamente migliore rispetto al modello base, o alla OneXPlayer Mini, se volete il meglio del meglio. In particolare con quest’ultima vi troverete tra le mani una console di tutto rispetto che vi permetterà di giocare in Full HD e con prestazioni decisamente ottimali.

Durata della batteria

Anche la batteria gioca un ruolo importante nella scelta di una console portatile. Se siete persone che trascorrono parecchio tempo fuori casa e non hanno costante accesso a una presa per caricare il proprio dispositivo, allora è essenziale che la batteria duri diverse ore, per permettere al giocatore di godersi le sue partite senza il timore di rimanere “a piedi” da un momento all’altro.

Tutte le console che abbiamo inserito in questo articolo si aggirano tra le 2 e le 9 ore di gioco, che possono variare a seconda del titolo che si va a giocare. Tutto dipende quindi dai giochi che usate solitamente, poiché se si tratta di opere particolarmente dispendiose in termini di requisiti tecnici, andranno sicuramente a pesare sulla batteria.

Comodità e qualità dei controller

C’è ovviamente anche da considerare la manifattura dei controller, in particolare per quanto riguarda la posizione dei tasti (alla quale c’è quindi da collegarne la comodità) e la qualità dei materiali. Tutte le console in questa lista possiedono dei controller generalmente comodi e di ottimi materiali, per cui vi consigliamo di non dare troppa importanza a questo fattore, anche perché i dispositivi possono essere tranquillamente sostituiti da controller esterni qualora se ne avesse bisogno. Se però vi importa giocare in totale comodità allora potreste valutare l’acquisto di una Steam Deck, o di una delle sue controparti più costose come OneXPlayer Mini o AYA NEO Retro Power: i loro design ergonomici garantiscono la massima comodità per le proprie mani, rendendo possibile giocare per ore senza provare particolari fastidi.

C’è da segnalare, però, che i controller della Nintendo Switch sono forse i più problematici, in particolare per le levette analogiche. È infatti da svariati anni che i giocatori continuano a segnalare problemi di drifting, i quali sono piuttosto complicati da aggiustare se non si ha esperienza in operazioni del genere (c’è da dire, però, che imparare a farlo non è poi così difficile). Nonostante ciò, la comodità di poter scollegare i controller dalla console e utilizzarli come meglio si preferisce è una funzionalità senza eguali, che può tornare utile in una moltitudine di situazioni differenti.

Prezzo

Veniamo al fattore più sensibile per quanto riguarda ogni tipo di acquisto, ossia il prezzo. Prima di tutto, ci teniamo a ricordare che un prezzo più alto non equivale sempre a una migliore qualità, mentre nei casi in cui è davvero così, potrebbe sempre trattarsi di casi in cui pagate di più per un prodotto che vi offre delle funzionalità aggiuntive di cui potreste non aver bisogno e che quindi non sfruttereste a pieno.

Riprendiamo in esempio la Steam Deck e le più costose AYA NEO Retro Power e OneXPlayer Mini: l’abissale differenza di prezzo sta nel fatto che le alternative più “salate” si concentrano molto di più sulla qualità e sulla performance dei giochi, rendendo possibile goderne persino in Full HD nel caso della OneXPlayer, una funzionalità più unica che rara in una console portatile al giorno d’oggi. Nonostante ciò, anche la Steam Deck si difende bene con un ottimo hardware, che offre una buona esperienza anche senza il Full HD. C’è quindi da valutare, come abbiamo già detto nei paragrafi precedenti, se per voi vale la pena alzare il budget o meno. Se invece non avete particolari pretese e vorreste risparmiare, allora la più conveniente di questa lista è indubbiamente la Nintendo Switch Lite, la quale offre un’ottima esperienza di gioco anche con un prezzo che si aggira attorno ai 200 euro.