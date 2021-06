Contraband: ecco la nuova esclusiva Xbox dai creatori di Just Cause

Proprio in questi minuti si sta tenendo la conferenza Microsoft, sicuramente una delle più attese da milioni di giocatori in tutto il mondo. Abbiamo visto come lo show sia stato strutturato in modo diverso quest’anno con filmati mostrati in sequenza proponendo un evento davvero interessante. Non mancano le esclusive, una di queste, Contraband, ha certamente incuriosito i fan della compagnia americana.

Dal trailer, che vi lasciamo proprio alla fine di questa notizia, non abbiamo ricevuto troppe informazioni, del resto si tratta pur sempre di un filmato di presentazione. Contraband sarà in collaborazione con Avalanche Studios famosi per aver creato la serie di Just Cause, estremamente apprezzata specialmente negli ultimi anni per il suo stile a dir poco distruttivo.

Contraband è un titolo co-op open world e potrebbe tranquillamente diventare una piccola perla videoludica per gli appassionati del marchio Xbox. Ovviamente non vogliamo esporci troppo, ma la scelta di Do it Again di Steely Dan come soundtrack di sottofondo ci ha in qualche modo trasportati in quel mondo fatto, probabilmente, di violazione delle leggi doganali, circolazione clandestina di merci etc. Bando alle ciance vi lasciamo al filmato.

Ovviamente la nostra è soltanto una mera speculazione, studiando la parte iniziale del trailer in cui si vede una mappa di “estrazione” ci fa pensare ad un gioco di questo tipo, ed onestamente non possiamo che esserne curiosi. Fateci sapere la vostra opinione con un commento qui sotto nella sezione dedicata, per ogni altra informazione relativa vi invitiamo a seguire le nostre pagine. Purtroppo il team di sviluppo non ha fornito una data di uscita, o almeno una finestra di lancio, o addirittura se sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass, ci toccherà aspettare un po’ di tempo.