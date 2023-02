Giusto qualche giorno fa Remedy è tornata a parlare di Alan Wake 2, quello che probabilmente sarà il prossimo gioco del talentuoso team finlandese ad arrivare sul mercato. Il secondo capitolo della serie horror mystery con protagonista lo scrittore Alan Wake è solo uno dei titoli in sviluppo presso Remedy. Per esempio, sappiamo che tra i molteplici impegni del team c’è anche Control 2; seguito dell’acclamato titolo del 2019.

Le nuove informazioni su Control 2 arrivano direttamente da Remedy Entertainment, con il team finlandese che ha di recente pubblicato il rapporto relativo agli utili dello studio. Sappiamo dell’esistenza di un nuovo capitolo della serie Control dallo scorso novembre, quando Remedy confermò di essere al lavoro su questo nuovo progetto insieme al publisher 505 Games, realtà con cui il team finlandese aveva già lavorato anche con il primo Control.

“Control 2 espanderà la storia e il mondo del gioco originale. Ora disponiamo di concetti molto dettagliati su quella che è la nostra visione del gioco e su tutte le aree creative, inclusi il gameplay, la narrativa e la parte artistica. Siamo soddisfatti del lavoro svolto dal team e, a partire da gennaio 2023, il gioco è passato alla fase di testing di tutte queste idee”, questo è quanto ha voluto dichiarare Remedy su uno dei propri nuovi progetti.

A differenza di Alan Wake 2, decisamente più avanti nello sviluppo, questo secondo capitolo di Control è ancora in una fase preliminare. Per questo è molto probabile che dovranno passare ancora degli anni prima di vedere per la prima volta in azione Control 2, ma siamo certi che Remedy saprà tenerci impegnati con i tanti altri progetti in arrivo. Tra questi ci sono due titoli inediti per il team come Codename Condor and Codename Vanguard, il primo un gioco a servizi e il secondo un free-to-play PvE Shooter; senza dimenticarci dei remake dei primi due Max Payne.

