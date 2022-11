Tra i tanti progetti in sviluppo presso Remedy Entertainment c’è anche Control 2 e oggi, dopo diversi mesi di attesa, la software house finlandese ha finalmente tolto i veli da alcuni dettagli sul gioco, con un comunicato stampa pubblicato sul suo sito ufficiale. Tanti i nuovi particolari dedicati alla produzione del gioco, sequel di quel titolo datato 2019 che ha saputo mettere d’accordo critica e pubblico. Con il comunicato, inoltre, il team di sviluppo ha finalmente tolto i veli dal nome ufficiale del sequel. In precedenza, infatti, il gioco era conosciuto solamente con il nome in codice Heron.

Partiamo dall’informazione più importante. Control 2 sarà sviluppato sia da Remedy Entertainment che da 505 Games. La partnership strategica tra lo sviluppatore finlandese e la realtà italiana toccherà diversi punti, tra cui la pubblicazione e lo sviluppo stesso del gioco. In particolare, 505 Games si occuperà della pubblicazione del gioco su console di nuova generazione, ovvero PS5, Xbox Series S e Xbox Series X. Su PC invece sarà Remedy Entertainment a occuparsi della gestione del gioco. La parte più importante, ovvero il controllo della proprietà intellettuale, resterà nelle mani del team di sviluppo finlandese.

“Siamo entusiasti della nostra cooperazione con Remedy e continuare a lavorare al successo del franchise insieme. Fin dal lancio, il gioco ha venduto oltre 3 milioni di copie e resta il più grande investimento di 505 Games, quindi occupa un posto speciale nei nostri cuori”, le dichiarazioni di Rami e Raffi Galante, co-CEO di Digital Bros Group/505 Games.

Al momento Control 2 resta ancora nelle fasi di concept. Non sono dunque attese novità a breve, ma verosimilmente vedremo prima Alan Wake 2 rispetto a questo seguito, previsto per il 2023 e sviluppato e pubblicato interamente dal team di sviluppo, senza ulteriori partnership. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.