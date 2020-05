Control: 30 milioni di ricavi per il titolo Remedy, risultato importante per Digital Bros

Digital Bros, proprietaria di 505 Games, ha mostrato il resoconto finanziario di fine anno fiscale, ottenendo ottimi risultati in termini di ricavi. Nello specifico Bloodstained: Ritual of the Night – seguito spirituale di Castlevania: Symphony of the Night – ha fatto registrate 9,9 milioni di euro di ricavato, mentre l’originale e irriverente Journey to the Savage Planet è riuscito a produrre 10,8 milioni di euro.

Numero importati e in crescita per l’azienda che dall’anno scorso con 42,6 milioni di euro di ricavi è passata ai 99,1 milioni di quest’anno. A dare un boost importante è il titolo più importante della lineup, nonché uno dei più apprezzati dell’anno, Control di Remedy. Il gioco della software house finlandese ha prodotto 30 milioni di euro di ricavi, confermando in parte anche il pareggio del budget di sviluppo. Un’ottima notizia che non può fare altro che essere una buona premessa per il futuro di Sam Lake e compagni, impegnati nello sviluppo di almeno tre titoli – tra cui molto probabilmente il seguito di Control.

Per chi non lo avesse giocato, Control è un TPS con elementi metroidvania rilasciato la scorsa estate su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Si tratta di uno dei contendenti al gioco dell’anno 2019 e uno dei videogiochi a sfruttare al meglio la tecnologia RTX di Nvidia. La storia vi mette nei panni di Jesse Faden, una ragazza impegnata nella ricerca di suo fratello nella misteriosa Oldest House, un edificio nascosto alla vista di chiunque in cui vengono studiato fenomeni paranormali e oggetti dall’enorme potere. Ambientazioni brutaliste e surrealistiche, gameplay frenetico e una vicenda ricca di colpi di scena, sono le caratteristiche di un’esperienza eccezionale che tutti dovrebbero giocare almeno una volta. Attualmente il gioco è presente su PlayStation Now, mentre su PC può essere acquistato in esclusiva si Epic Games Store.

