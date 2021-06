Control avrà uno spin-off multiplayer, Remedy firma con 505 Games

Il successo dell’ultima IP di Remedy non è certo un segreto. Dopo che abbiamo risolto i casi del videogioco e dopo l’introduzione del personaggio di Alan Wake all’interno del titolo, era chiaro ciò che Remedy volesse creare. Un vero e proprio universo espanso che andasse oltre la federal bureau e che abbracciasse tutte le storie raccontate dalla software house fino a quel momento. Pochi minuti fa però è stato annunciato un nuovo accordo con 505 Games.

Il livello di dettagli della versione aggiornata è super realistico, insieme alla possibilità d'interazione.

Il tutto può essere letto sulle pagine del sito della software house, all’interno delle quali viene spiegata come questo nuovo accordo di pubblicazione e di sviluppo va incontro ad una nuova esigenza artistica. Voler portare l’universo di Control oltre la storia che abbiamo già vissuto, andando a condividerla anche con i nostri amici. Difatti sembra che il titolo in sviluppo sia proprio uno spin-off multiplayer.

Al momento il nome in codice del progetto è Project Condor, e non abbiamo tantissime informazioni a riguardo. Sicuramente sarà la condivisione il motore principale del progetto, ma al momento i ragazzi di Remedy non vogliono sbilanciarsi, ma sicuramente ne sapremo presto di nuove sul progetto. “Control è prima di tutto un mondo, un luogo di moltitudini di storie, eventi e personaggi. Un luogo dove accadono cose inaspettate, strane e straordinarie.

Abbiamo iniziato con l’ingresso di Jesse nella Oldest House, ma c’è di più in questo mondo. Oh, molto di più. E Project Condor ne sarà un’espressione. Adoro i giochi multiplayer. Nei gloriosi anni ’90 (sì, sono un vero ragazzo degli anni ’90) io e tre miei amici abbiamo collegato i nostri PC a una rete locale. Stavamo per avere la prima LAN della nostra vita. Ero entusiasta di provare il multiplayer con un piccolo gioco shareware chiamato Doom“. Queste sono solo alcune delle parole di Mikael Kasurinen, DIrector del franchise. Non vediamo l’ora di saperne di più! Control lo potete trovare sul Game Pass!