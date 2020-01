Control verrà aggiunto il prossimo mese al catalogo Xbox Game Pass?

Lo scorso 27 agosto uscì Control, incredibile titolo sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da 505 Games. Il gioco fece sicuramente parlare di sé, in un periodo dell’anno pieno zeppo di triple A, Control riuscì a infilarsi tra di essi riuscendo ad accaparrarsi una buona dose di pubblico e interesse generico. Impersoneremo Jesse Faden che, dopo svariati eventi paranormali capitati quando era bambina, si trova davanti alla Federal Bureau of Control alla ricerca della verità. Qui dovremmo scoprire il passato di Jesse e tutto quello che circonda la FBC. Ovviamente evitiamo di fare spoilers visto che il titolo si diverte a giocare molto sui colpi di scena e sul paranormale.

A distanza di circa sei mesi sembrerebbe che il titolo di Remedy Entertainment possa finire nel vasto catalogo di Xbox Game Pass. L’indizio lo possiamo trovare sul profilo ufficiale Twitter di Xbox Game Pass, il quale ha postato una dichiarazione un po’ criptica che farebbe pensare subito a Control. Vi lasciamo qui di seguito il tweet.

February is going to be a

really

𝙧𝙚𝙖𝙡𝙡𝙮

𝔯𝔢𝔞𝔩𝔩𝔶

𝕣𝕖𝕒𝕝𝕝𝕪

𝓻𝓮𝓪𝓵𝓵𝔂

ʎllɐǝɹ

good month — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) January 26, 2020

Tra l’altro possiamo ricordare una dichiarazione fatta a dicembre dallo stesso Phil Spencer, responsabile di Xbox, sul titolo. Secondo Spencer il titolo non aveva raggiunto abbastanza utenza e l’aggiunta in futuro al Game Pass avrebbe sicuramente fatto cambiare idea ai videogiocatori. “Penso che Control sia un ottimo titolo, ma purtroppo non è riuscito a raggiungere abbastanza persone, quindi sono contento che entrerà nel catalogo di Xbox Game Pass, sperando quindi che più persone lo giochino“. Queste le dichiarazioni di Phil Spencer lo scorso mese riguardante il titolo. Possiamo dire che il prossimo mese sarà ufficiale l’arrivo di Control? Vedremo.

Voi avete giocato a Control? Cosa ne pensate del titolo creato dai ragazzi di Remedy? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e vi invitiamo come al solito di rimanere sintonizzati per ulteriori novità e informazioni riguardante Xbox Game Pass.