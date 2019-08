Control: tutte le versioni a confronto, ecco il responso di Digital Foundry

Digital Foundry confronta tutte le versioni console di Control, il nuovo gioco di Remedy Entertainment. Scopriamo qual è il risultato del loro test.

Agosto non è il mese migliore in termini di uscire, ma l’ultima settimana spesso propone qualche gioco interessante, come Man of Medan (che abbiamo recensito per voi a questo indirizzo) e Control, la nuova avventura d’azione di Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break). Nella nostra recensione abbiamo elogiato la qualità grafica del gioco in versione PC: la domanda è, le versioni console si difendono bene? La risposta arriva da Digital Foundry.

Come sempre l’analisi si divide principalmente in risoluzione e frame-rate. Come potete vedere anche nel video poco sotto, in termini di risoluzione la “classifica” vede sul podio Xbox One X, ovviamente. La console più potente al mondo raggiunge infatti i 1440p. Subito dietro troviamo, sempre senza sorprese, PlayStation 4 Pro che tocca i 1080p. A seguire, PlayStation 4 con 900p e infine Xbox One S che è costretta a fermarsi a 720p. Un “quasi 4K”, quindi, è ottenibile unicamente su Xbox One X, principalmente grazie ala super-sampling temporale. È importante notare che tutte le edizioni propongono gli stessi effetti grafici: solo Xbox One S include un rendering delle ombre differente, ma Digital Foundry afferma che questa differenza non è propriamente negativa.

Il problema principale è però il frame-rate. Come tutti ci aspettiamo, Xbox One X è la console che riesce a reggere meglio Control, ma anche in questo caso ci sono alcuni problemi di stuttering. PS4 Pro offre performance meno soddisfacenti, ma sicuramente migliori delle deludenti PS4 e Xbox One che subiscono, in alcuni frangenti, cali di 10 fps. In particolar modo, è la console Sony a presentare i maggiori limiti, con cali più regolari e di maggior durata.

Pare quindi che la scelta migliore sia di evitare di giocare l’opera sulle versioni standard delle console, sia Microsoft che Sony. Certo, la versione PC è sempre vari gradini sopra, in particolar modo se potete attivare l’RTX e la configurazione ultra.