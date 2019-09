Control, ecco le date dei nuovi contenuti: Photo Mode, nuova modalità ed espansioni

Remedy Entertainment ha svelato i nuovi contenuti in arrivo nel 2019 e nel 2020 per Control: ecco la photo mode, un nuova modalità e le espansioni.

Il publisher 505 Games e il team di sviluppo di Remedy Entertainment hanno annunciato una nuova serie di contenuti in arrivo per Control, l’avventura d’azione rilasciata il 27 agosto 2019 su PC (via Epic Games Store), PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è stato enormemente apprezzato da pubblico e critica, come avete potuto leggere anche nella nostra recensione.

I nuovi contenuti arriveranno nel corso dei prossimi mesi e dell’inizio del 2020. Vediamo di cosa si tratta, precisamente:

Photo Mode : Control è oggettivamente uno dei giochi più belli dal punto di vista visivo in circolazione nell’ultimo periodo, sopratutto su PC e le console più potenti; la Photo Mode è quindi un’aggiunta utile per immortalare i migliori scorci del gioco. Sarà completamente gratuita e arriverà nel corso dell’autunno.

: Control è oggettivamente uno dei giochi più belli dal punto di vista visivo in circolazione nell’ultimo periodo, sopratutto su PC e le console più potenti; la Photo Mode è quindi un’aggiunta utile per immortalare i migliori scorci del gioco. Sarà completamente gratuita e arriverà nel corso dell’autunno. Nuova modalità di gioco : Control riceverà una nuova modalità chiamata Expeditions che permetterà a Jesse di aiutare Arish, Responsabile della Sicurezza, a esplorare la “Formation”; si tratta di una delle sfide più complesse del gioco. Sarà completamente gratuita e arriverà a dicembre.

: Control riceverà una nuova modalità chiamata Expeditions che permetterà a Jesse di aiutare Arish, Responsabile della Sicurezza, a esplorare la “Formation”; si tratta di una delle sfide più complesse del gioco. Sarà completamente gratuita e arriverà a dicembre. Espansione 1 : si chiamerà “Fondamenta” e approfondirà la storia della Oldest House, Jesse dovrà scoprire cosa si cela nei sotterranei del palazzo del FBC. Arriverà nel 2020 prima su PS4 e successivamente su PC e Xbox One.

: si chiamerà “Fondamenta” e approfondirà la storia della Oldest House, Jesse dovrà scoprire cosa si cela nei sotterranei del palazzo del FBC. Arriverà nel 2020 prima su PS4 e successivamente su PC e Xbox One. Espansione 2: si chiamerà “EMA” e avrà luogo in una nuova zona della Oldest House, il Settore Investigazioni. Arriverà nel 2020, in contemporanea su tutte le piattaforme.

La Digital Deluxe Edition per PS4 di Control include le due espansioni, oltre a tutti i contenuti dell’edizione standard, la missione extra “Isolamento” e l’esclusiva Attrezzatura di Risposta Urbana per Jesse. Se avete già comprato la versione standard di Control, potete prenotare il Season Pass che darà accesso alle due espansioni nel momento in cui saranno rilasciate. Sarà anche possibile acquistare le singole espansioni al lancio (secondo i tempi di rilascio legati alla piattaforma di riferimento).

Diteci, avete già avuto modo di provare Control? Cosa ne pensate?