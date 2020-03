Control: Nvidia aggiunge il gioco al catalogo Geforce Now con supporto RTX

In seguito all’annuncio di Nvidia che ha fatto sapere che il giovedì di ogni settimana aggiungerà nuovi giochi su GeForce Now, il servizio che con una connessione sufficientemente stabile permette di giocare in streaming il proprio catalogo di giochi. Un buon numero di giochi ieri sono stati inseriti a disposizione degli utenti che ne vogliono usufruire. Tra i giochi inseriti questa settimana, troveremo oltre a Control:

Arma 2: Operation Arrowhead

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Dungeons 3

Headsnatchers

IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad

Jagged Alliance 2 – Wildfire

The Guild 3

Control

Ed é proprio Control uno dei giochi che l’anno scorso è stato visivamente e tecnicamente tra i più impressionanti. Il fatto che Control sia stato inserito al catalogo GeForce Now sarà un’ottima occasione, per chiunque possegga una buona connessione, per godere appieno dei vantaggi del supporto RTX, con ray tracing incluso. Tuttavia, come tutti i giochi giocati su GeForce Now, si avrà una limitazione sulla risoluzione del gioco che sarà portata a 1080p.

I giochi risultano però completamente patchati e aggiornati prima del rilascio, oltre ad essere ottimizzati per lo streaming dai server Nvidia. Per chi non ha familiarità con il servizio, ciò che distingue Geforce Now da altri servizi di cloud gaming come Google Stadia, è che i videogiocatori che hanno già acquistato altri giochi su altre vetrine, come Steam o Epic Games Store, avranno la possibilitá di visualizzare in streaming molti dei giochi che hanno già acquistato. Per quanto riguarda Control è disponibile da Epic Games Store.

La nuova espansione “The Foundation” non è però attualmente supportata ma Nvidia ha promesso, a tutti i fruitori del servizio, che “arriverà presto”. Nvidia ha inoltre annunciato che su Geforce Now, per il “free weekend” di Cities: Skylines, presente su Steam, attiverà il supporto a Sunset Harbor, la nuova espansione del noto videogioco gestionale. E voi cosa ne pensate del servizio offerto da Geforce Now? Pensate sia utile per coloro che non si possono permettere le componenti per PC di ultima generazione? Fateci sapere nei vostri commenti.