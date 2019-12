Control: la modalità gratuita Expeditions è disponibile, ecco il trailer

505 Games e Remedy Entertainment hanno annunciato che è finalmente disponibile un nuovo update per Control, l’action adventure in terza persona rilasciato ad agosto. Si tratta della nuova modalità Expeditions, la quale è pensata per tutti i giocatori che hanno già finito la trama principale.

Control è stato nominato in ben otto categorie all’interno dei The Game Awards, compreso il Gioco dell’anno 2019, e ha vinto il premio di “Migliore Direzione Artistica”. Il trailer condiviso, che trovate qui sotto, mostra Expeditions ma anche l’arrivo del DLC The Foundation, in arrivo il 26 marzo 2020.

La Modalità Expeditions espande la storia di Jesse, la protagonista, e le permette di esplorare nuove zone dell’universo del gioco. Ci saranno molte sfide da superare per ottenere Mod rare e materiali per il crafting, esclusivi di questa modalità. A tutto questo si aggiunge un nuovo costume per la protagonista.

I giocatori che hanno portato a termine la quest della trama principale “Il Custode di Mio Fratello” hanno la possibilità di usare il misterioso Jukebox che si trova in una stanza nella zona “Esecutivo Centrale” per accedere a Expeditions. Dopo aver ottenuto i Gettoni Jukebox, i giocatori saranno in grado di sentire la canzone che ha il potere di trasportare Jesse in nuove dimensioni.

Diteci, cosa ne pensate di quanto mostrato nel trailer? Control vi ha convinto? Vi lancerete anche in queste “spedizioni” speciali per ottenere materiali unici, oppure siete solo in attesa della nuova espansione a pagamento?