Control: l’HDR non sarà presente al lancio

L'attesissimo Control non supporterà purtroppo nei primi giorni l'HDR: la funzione potrebbe comunque arrivare in seguito con un update.

A tre giorni dal lancio dell’attesissimo Control di Remedy Entertainment, software house dietro Quantum Break e Alan Wake, sono stati svelati ulteriori dettagli su quella che sarà la versione definitiva del titolo. Una versione che, almeno al lancio non supporterà l’HDR.

Tale tecnologia, come dichiarato dalla software house stessa, non sarà infatti presente al lancio su nessuna piattaforma ma, nonostante tutto, essa potrebbe essere implementata in seguito. Non si tratta purtroppo neanche in questo caso di una certezza ma bensì di una semplice possibilità.

Sia PlayStation 4 Pro che Xbox One X, grazie alla maggiore potenza delle piattaforme, avranno inoltre delle feature aggiuntive ed è stato infine confermato che, su console, Control girerà a 30 frame per secondo.

A pochissimi giorni dal lancio Control continua ad essere dannatamente interessante. Come riportato anche dalla nostra anteprima, che potete trovare qui, infatti: “A parte qualche minima riserva tecnica su console standard che speriamo di vedere risolta all’uscita, Control sembra davvero un titolo capace di sorprendere, sia per una trama che sembra ispirata sia per un modello di gioco convincente e un comparto grafico di alto livello. Remedy crede fortemente in questa nuova proprietà intellettuale e non nascondiamo che siamo davvero curiosi di vedere dove voglia andare a parare la storia nel suo complesso, considerando che Control punta a dare vita a un universo narrativo imponente e assolutamente non banale. L’appuntamento con la verità è rimandato con la recensione, ma già da ora possiamo certamente dire che Control ha tutte le premesse per divenire una delle avventure più memorabili di questa generazione.

