Control: svelati i primi 13 minuti del gioco, ecco il video

Il nuovo gioco di Remedy Entertainment, Control, si svela in ben tredici minuti di video, durante i quali vediamo l'inizio delle vicende di Jesse Faden.

Control è la nuova opera multipiattaforma di Remedy Entertainment, già creatori di Alan Wake, Max Payne e Quantum Break. Si tratta di un’avventura lineare in terza persona con meccaniche da sparattutto in terza persona. Nel gioco interpretiamo Jesse Faden, la nuova direttrice del Federal Bureau of Control. La donna si ritrova a capo dell’organizzazione e deve subito indagare su alcuni strani eventi che stanno avendo luogo nella sede del Bureau.

Ora, tramite IGN USA, abbiamo modo di vedere i primi 13 minuti del gioco. I primi istanti ci permettono di vedere l’introduzione narrativa dell’opera, molto misteriosa: è chiaro che se non volete alcun tipo di spoiler è sconsigliata la visione. Se invece siete curiosi, potete vedere il filmato qui sotto.

Il filmato ci mostra anche in che modo la protagonista ottiene l’arma che useremo per tutto il gioco. Come era stato spiegato in precedenza, infatti, avremo accesso a una sola arma che sarà però in grado di trasformarsi in molteplici bocche da fuoco adatte alla situazione. Avremo anche la possibilità di personalizzarle tramite una serie di potenziamenti che troveremo esplorando l’ambiente.

Abbiamo avuto modo di provare in prima persona Control; nella nostra anteprima potete trovare le nostre impressioni preliminari. Ecco un estratto: “Questa nuova prova di Control ha confermato tutti gli aspetti positivi che avevamo riscontrato qualche settimana fa. Tuttavia, con l’esposizione di alcuni concetti legati alla storia e ai personaggi, sono sorti dei dubbi riguardo ad alcuni punti della struttura narrativa del progetto di Remedy, che rimane ancora abbastanza criptica. Ma tutto questo può essere chiaramente un modo per non svelarci troppo di una storia che, a detta degli sviluppatori, sarà capace di regalarci diversi colpi di scena e momenti importanti e conoscendo il passato dell’azienda finlandese non possiamo che dargli fiducia. Per il resto, il mondo di gioco ha un grandissimo potenziale e il nuovo livello a cui abbiamo giocato lo conferma in gran parte, ma per avere un quadro generale sul gioco dovremo aspettare il prossimo 27 agosto, data di uscita del gioco su Xbox One, PC e PlayStation 4.”