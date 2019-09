Control: la patch di settembre ha migliorato le performance su console

La patch di settembre di Control ha decisamente migliorato le performance del titolo su console sebbene ci sia ancora molto da fare.

Control è sicuramente un ottimo titolo ma, nonostante la grande ed intrinseca qualità del lavoro di Remedy, è stato oggetto nei giorni successivi al lancio di un gran numero di critiche. Motivo di tale astio è stato soprattutto il lato tecnico dell’opera, sontuoso su PC ma decisamente rivedibile su console.

Sul modello base di PS4, ad esempio, Control nei primi giorni dopo il lancio aveva cali di framerate assolutamente importanti, con il titolo che girava in alcune sezioni addirittura sotto i dieci frame per secondo. Una situazione decisamente insopportabile, che ha costretto Remedy a correre ai ripari.

La patch di settembre di Control ha infatti cercato di ottimizzare ulteriormente l’opera e soprattutto di regalare ai giocatori un’esperienza decisamente più fluida. Digital Foundry ha ben pensato di analizzare le prestazioni dopo tale update correttivo e ha fortunatamente riscontrato una situazione decisamente migliore, sebbene l’obiettivo dei 30 frame per secondo granitici sia ancora un miraggio, specialmente sulla versione base di PlayStation 4.

Nonostante questi fastidiosi problemi tecnici Control è un ottimo titolo. Come riporta anche la nostra recensione, infatti: “Control è senza dubbio il videogioco più ambizioso mai realizzato da Remedy. La software house finlandese non ha voluto dare vita a una storia fine a se stessa, ma a un universo che possa col tempo crescere, maturare e divenire qualcosa di importante nel panorama videoludico. Proprio in questo, Sam Lake e compagni sono riusciti nel loro intento, impreziosendo l’avventura con una lore impressionante e curata, costruita in modo tale da infarinare i giocatori al mondo di gioco e di tutto ciò che potrebbe offrire in futuro. Al di là di questo, il gameplay solido e l’ottimo comparto tecnico non fanno altro che confermare la bontà di un titolo che non solo getta potenzialmente le basi per una saga importante, ma da vita a una nuova papabile icona femminile.”

Che ne pensate di questa notizia, su che piattaforma state giocando al titolo? Siete anche voi incappati in qualche terribile calo di framerate durante la vostra esperienza con il titolo di Remedy o siete riusciti a salvarvi da tutto ciò? Raccontateci le vostre storie a riguardo direttamente nei commenti!