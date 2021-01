Control: la versione next gen gira a 1220p 30fps con ray tracing

Come ben saprete Control Ultimate Edition sarà uno dei protagonisti dei titoli gratuiti di febbraio per gli abbonati al servizio PS Plus. Con una mossa decisamente inaspettata, Sony ha quindi proposto uno dei giochi più riusciti della scorsa generazione per di più la sua versione Ultimate che comprende oltre alle espansione The Foundation e Awe, anche l’upgrade gratuito per le versioni PS5 e Xbox Series X|S. Insomma, se non avete potuto recuperare questa piccola perla videoludica, non avete più scuse.

In queste ore, proprio dopo l’annuncio dei titoli gratuiti del PlayStation Plus, 505 Games ha fornito diverse informazioni interessanti riguardanti la versione next gen di Control. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, la versione Ultimate Edition contiene al suo interno gioco base, le due espansioni sopracitate, modalità end game The Expeditions, Photo Mode e tutti gli update pubblicati sin dal lancio, upgrade gratuito e tutti i contenuti extra della Deluxe Edition come gli outfit esclusivi e la missione secondaria Isolation.

Gli sviluppatori ed il publisher hanno quindi potuto parlare degli aggiornamenti tecnici, dichiarando che il titolo girerà a 1220p e 30fps con ray tracing attivo. Di seguito vi proponiamo tutte le corpose novità, tra cui il supporto al DualSense che sfrutterà al massimo del potenziale la vibrazione ed i trigger adattivi rendendo l’esperienza ancora più memorabile.

Performance Mode – 60fps, risoluzione nativa di 1440p con output in 4K.

Graphics Mode – 30fps con Ray Tracing (riflessi e trasparenze), risoluzione nativa di 1220p con output in 4K.

Il gioco gira su Xbox Series S nella sola modalità Performance a 60fps con risoluzione nativa di 900p ed output in 1080p.

Supporto al feedback aptico e ai trigger adattivi del DualSense.

Supporto ai video tutorial di PlayStation 5 che vi aiutano a progredire all’interno di Control.

Ricordiamo infine che i salvataggi i salvataggi del gioco originale per PS4 e Xbox One non saranno trasferibili sulla versione Ultimate Edition per PS5 e Xbox Series X. Come spiegato proprio nella giornata di ieri Thomas Puha di Remedy, vi lasciamo il tweet proprio a questo indirizzo.

Aggiornamento

Proprio in queste ore lo stesso Puha ha condiviso un altro tweet nel quale corregge le informazioni riportate da 505 games, dichiarando che Control girerà a 1440p 30fps con ray tracing, invece del sopracitato 1220p. Insomma, ancora meglio no? Vi lasciamo qui di seguito il post.

Performance Mode targets 60fps perf with 1440p render resolution and 4K output. Graphics Mode targets 30fps perf with ray tracing at 1440p render resolution and 4K output. NOT 1220p as unfortunately has been erroneously listed. The amount of times I checked this …sigh. Sorry. — Thomas Puha (@RiotRMD) January 28, 2021