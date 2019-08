Control e Man of Medan: seguici su Twitch per vedere in diretta i nuovi giochi della settimana

Anche oggi torniamo in Live su Twitch per mostrarvi Control e a seguire avrete modo di scoprire la prima ora di gioco di Man of Medan.

Control è finalmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco di Remedy Entertainment ci ha convinto, come avete potuto leggere nella nostra recensione. La qualità dell’avventura di Jesse emerge sopratutto in versione PC, dove le macchine da gioco più potenti vengono messe a dura prova, ma restituiscono una resa grafica incredibile. La tecnologia RTX e le configurazioni ultra sono bellissime da vedere e ora potete farlo anche voi.

In questo momento ci trovate sul nostro canale Twitch per continuare la partita iniziata ieri insieme a tutti voi. Avremo però tempo solo un’ora in quanto a partire dalle 16.00 vi mostreremo Man of Medan, il nuovo gioco di Supermassive Games, creatori di Until Dawn. Allo stesso orario, infatti, sarà disponibile la nostra recensione!

Diteci, in questo fine agosto, quale delle due opere vi interessa maggiormente? Vi dedicherete all’avventura action con un tocco da metroidvania creata da Remedy Entertainment, oppure punterete tutto su un’opera cinematografica basata su molteplici finali da esplorare ancora e ancora?