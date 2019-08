Control: nuove informazioni sulla Photo Mode e New Game Plus

Dopo l'annuncio dell'entrata in fase Gold e l'assenza del doppiaggio in Italiano per Control, arrivano ulteriori informazioni.

Dopo l’annuncio dell’entrata in fase Gold e dell’assenza del doppiaggio in Italiano per il titolo Remedy Entertainment Control, arrivano ulteriori informazioni rilasciate da Thomas Puha, Communications Director dello studio finlandese, ai microfoni di IGN.



A quanto detto dallo sviluppatore durante l’intervista, il gioco non sarà dotato di una modalità New Game Plus. Questa mancanza è dovuta principalmente a causa delle risorse limitate a disposizione del team. Puha ha aggiunto anche notizie riguardanti la modalità fotografica. Quest’ultima è prevista, ma arriverà solamente dopo il lancio insieme alle altre modalità alternative come le sfide, e la modalità Survival.

“Ci sarà una Photo Mode dopo il lancio. Dopo esserci presi una pausa e aver rifiatato ci lavoreremo su“, ha affermato Puha. “Non ci sarà una modalità New Game Plus. È qualcosa di cui abbiamo parlato, ma sfortunatamente dobbiamo fare i conti con alcuni vincoli di design del gioco, ragioni tecniche e la mancanza di risorse per occuparcene. [..] Non ci sono sfide o modalità di sopravvivenza, ma valuteremo il da farsi dopo il lancio. Il nostro team è davvero piccolo, perciò dobbiamo scegliere con attenzione cosa fare. Qualunque fosse la modalità di gioco alternativa, dovrebbe adattarsi al mondo di Control“.

Puha ha anche parlato della storia di Control e di come il gioco, sarà un viaggio della protagonista per trovare risposte agli eventi da incubo della sua infanzia. La storia avrà un’inizio, uno svolgimento ed una fine in Control stesso, e sarà avvolta da molti misteri che si intrecceranno, raccontando a loro volta tantissime altre storie ed aprendo moltissime porte al giocatore.

Ci saranno anche storie di personaggi secondari che giocheranno un ruolo chiave nella storia principale di Jesse e, la curiosità predominante di Puha, risiede nel come i giocatori useranno il nuovo approccio apportato dalla casa di sviluppo per un mondo aperto ed una struttura molto diversa dai titoli precedenti.

Ricordiamo che Control sarà disponibile a partire dal 27 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One.