Control: il ray tracing è il migliore di sempre su PC secondo Digital Foundry

Control, secondo le analisi di Digital Foundry, propone il miglior ray tracing di sempre nella sua versione PC: ecco i dettagli sulla loro analisi.

Control è il nuovo action-adventure in terza persona di Remedy Entertainment, già autori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break. In questo nuovo titolo interpretiamo Jesse Faden, neo-direttrice del Federal Bureu of Control: la sede dell’agenzia è però nel caos, in seguito ad alcuni eventi paranormali sui quali Jesse decide di indagare.

Control ha incuriosito molti giocatori per la sua qualità grafica che, come è ovvio, raggiunge il proprio massimo in versione PC. Durante l’E3 2019 è stato possibile mettere alla prova il gioco: tra i molti presenti in fiera, c’era anche John Linneman di Digital Foundry, che ha analizzato l’opera. Linneman è rimasto colpito in particolar modo dal ray tracing a tal punto da definirlo il migliore mai visto a oggi su PC.

È stato svelato, inoltre, che è possibile attivare e disattivare, con un tasto di scelta rapida, il ray tracing: voi stessi potrete quindi vedere con grande facilità la differenza una volta entrati in possesso del gioco. Vi ricodiamo che la data di uscita è fissata per il 27 agosto 2019.

Mentre attendiamo, possiamo (ri)leggere la nostra anteprima di Control: “Questa nuova prova di Control ha confermato tutti gli aspetti positivi che avevamo riscontrato qualche settimana fa. Tuttavia, con l’esposizione di alcuni concetti legati alla storia e ai personaggi, sono sorti dei dubbi riguardo ad alcuni punti della struttura narrativa del progetto di Remedy, che rimane ancora abbastanza criptica. Ma tutto questo può essere chiaramente un modo per non svelarci troppo di una storia che, a detta degli sviluppatori, sarà capace di regalarci diversi colpi di scena e momenti importanti e conoscendo il passato dell’azienda finlandese non possiamo che dargli fiducia. Per il resto, il mondo di gioco ha un grandissimo potenziale e il nuovo livello a cui abbiamo giocato lo conferma in gran parte, ma per avere un quadro generale sul gioco dovremo aspettare il prossimo 27 agosto, data di uscita del gioco su Xbox One, PC e PlayStation 4.”