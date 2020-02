Control: il titolo uscirà anche su PS5 e Xbox Series X?

Lo scorso 27 agosto uscì Control, incredibile titolo sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da 505 Games. Il gioco fece sicuramente parlare di sé, in un periodo dell’anno pieno zeppo di triple A. Impersoneremo Jesse Faden che, dopo svariati eventi paranormali capitati quando era bambina, si trova davanti alla Federal Bureau of Control alla ricerca della verità. Qui dovremmo scoprire il passato della nostra protagonista e tutto quello che circonda la FBC.

In questi giorni è stato pubblicato il resoconto finanziario di Remedy per l’anno appena passato ed in questo potrebbero aver menzionato l’uscita del titolo anche su PS5 e Xbox Series X. Gli sviluppatori parlano di quanto il titolo abbia avuto successo mettendo d’accordo sia la critica internazionale sia il pubblico generale e di quanto la società nel 2019 abbia guadagnato grazie al titolo. I ricavi della società sono stati di 31,6 milioni di euro con una crescita del 57%. Il loro utile operativo è stato di 6,5 milioni di euro pari al 21% dei ricavi, aggiungendo inoltre come Control sia stato uno dei titoli nominati agli scorsi Game Awards come migliore gioco dell’anno e di quanto il titolo sia ancora oggi in continuo aggiornamento con patch gratuite ed espansioni.

Se doveste leggere tutto il resoconto finanziario di Remedy vi soffermerete sicuramente su una frase specifica ed è questa: “La qualità e l’innovazione tecnica di Control offrono diverse opportunità per portare il gioco su piattaforme future”. Sappiamo bene che il gioco è uscito su PS4, Xbox One e PC, e allora se parlano di piattaforme future che siano proprio le console di prossima generazione? Ovviamente non possiamo saperlo e quindi vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute pinze in quanto non ci sia nulla di ufficiale a riguardo. Personalmente crediamo sia strano produrre un porting di un titolo già uscito quando Xbox Series X e PS5 teoricamente dovrebbero supportare la retrocompatibilità. Non ci resta quindi che aspettare novità da parte di Remedy.

Credete davvero che Control possa uscire per la prossima generazione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per le novità riguardanti tutti i giochi di Remedy in uscita prossimamente.