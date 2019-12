Control: smentito l’arrivo su Xbox Game Pass

Quest’oggi diverse voci trapelate in particolare dalle dichiarazioni di Phil Spencer ad un evento in diretta su Mixer assieme agli sviluppatori di 343 Industries sui suoi titoli preferiti di quest’anno (consultabile, per chi fosse interessato, a questo indirizzo) davano l’arrivo di Control sull’abbonamento di Microsoft, Xbox Game Pass. Nel corso delle ultime ore, purtroppo, la compagnia di sviluppo Remedy Entertainment ha smentito, attraverso un comunicato sul suo account Twitter ufficiale, l’arrivo sul servizio Xbox Game Pass della sua ultima fatica, Control. Il titolo, nonostante non abbia registrato un esuberante numero di copie vendute, ha infatti avuto un discreto successo e l’inserimento su Xbox Game Pass ne decreterebbe inevitabilmente un calo nelle vendite, soprattutto considerando la finestra temporale natalizia ormai imminente.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti in merito, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi, confidando eventualmente in un eventuale lancio futuro del titolo all’interno del catalogo di Xbox Game Pass, che vanta già adesso un’offerta videoludica più che soddisfacente. Vi ricordiamo che Control è attualmente disponibile per le piattaforme Xbox One, PlayStation 4 e ovviamente PC.

