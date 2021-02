Control: Su PS5 pesa il 40% in meno rispetto a Xbox

Control Ultimate Edition (di cui vi invitiamo a recuperare la nostra recensione) pesa circa il 40% in meno su PS5 rispetto alla versione per Xbox Series X|S. Tale differenza è dovuta all’implementazione da parte di Sony di un particolare sistema di decompressione dei dati, Oodle Kraken. Sviluppato da RAD Game Tools, Kraken è un compressore di dati senza perdita (lossless data compressor) che il lead architect di PlayStation, Mark Cerny, aveva esposto durante la presentazione tecnica dedicata a PlayStation 5.

Ebbene, adesso è stato possibile vedere in azione la combinazione tra lo strumento e l’SSD della console che, come annunciato da Cerny, avrebbe portato a una larghezza di banda di 22GB/s grazie ai dati ben compressi. In sintesi, la compressione permette all’SSD di scrivere meno dati, producendo perciò una larghezza di banda di scrittura superiore. Un’ottima soluzione che permetterà ai titoli di pesare molto meno sull’unità di memoria a stato solido, aumentando di fatto la velocità generale della console.

Tornando alla Ultimate Edition del gioco di Remedy Entertainment: il titolo pesa 42,5GB su Xbox Series X (42,1GB su Xbox One), mentre su PS5, grazie a Oodle Kraken, pesa solamente 25,79GB. Una differenza enorme, quasi la metà o, per essere ancora più precisi, del 39,32%. Ciò dimostra quanto Sony abbia lavorato sodo su questo sistema, ottimizzando di fatto lo spazio a disposizione della sua console pari a circa 664GB.

La Ultimate Edition di Control include l’avventura originale e le due espansioni, ‘The Foundation’ e ‘AWE’. Vi ricordiamo, inoltre, che il gioco targato Remedy Entertainment è incluso tra i giochi gratuiti di febbraio 2021 del PlayStation Plus. Cosa ne pensate del sistema adottato da Sony per la compressione dei dati? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!