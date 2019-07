Control: svelato il nuovo oscuro trailer dedicato alla storia

Remedy Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer dalle tinte molto oscure dedicato alla trama di Control: potete vederlo in questo nostro articolo.

L’estate non è il periodo migliore per i videogame. Le uscite sono poche e i grandi nomi attendono l’arrivo di settembre e dei mesi autunnali. La fine di agosto, però, storicamente riserva sempre qualche sorpresa: giochi di qualità che non vogliono andare a competere direttamente con i grandi nomi annuali. Questo fine agosto avremo modo di accogliere nelle nostre librerie videoludiche il promettente Control, ultimo gioco di Remedy Entertainment, precedentemente creatori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break.

Control, pubblicato da 505 Games, sarà rilasciato su PlayStation 4, Xbox One e PC: si tratta infatti di un titolo multipattaforma. Remedy si è allontanata dall’influenza di Microsoft e le esclusive sembrano solo un ricordo (anche se si vocifera che ci sia qualcosa in ballo con Sony). Indipendentemente da tutto, ora è il momento di pensare solo a Control che si è nuovamente mostrato con uno Story Trailer dalle tinte oscure. Eccolo qui sotto.

Control ci metterà nei panni di Jesse Faden (interpretata da Courtney Hope), una giovane donna dotata di potete soprannaturali. Jesse è divenuta il capo del Federal Bureau of Control e ora si ritrova a esplorarne il quartier generale caduto sotto il controllo di un’entità non meglio definita.

Il gioco è già entrato in fase Gold ed è quindi confermato che sarà rilasciato il 27 agosto 2019. In versione PC, Control supporterà il ray tracing. Diteci, cosa ne pensate di questo trailer?