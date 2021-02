Control Ultimate Edition: PS5, Xbox Series X e PC, dove gira meglio?

Control Ultimate Edition, uscirà ufficialmente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S il prossimo 2 febbraio 2021. Proprio in questi giorni Digital Foundry ha potuto fare un confronto tra le varie versioni ed incredibilmente quelle per le console next gen non riescono a tenere testa a quella PC. Dal video, che vi lasceremo alla fine di questa notizia, è possibile notare come le versioni PS5 e Xbox Series X|S siano rapportabili ad un PC di fascia medio bassa.

Digital Foundry non ha trovato distinzione grafiche tra le due versione per le console di casa Sony e Microsoft. Per quanto riguarda le due modalità selezionabili (qualità e performance) differiscono per l’uso del ray tracing. per la prima si parla di 30fps mentre per la seconda 60fps. Bisogna inoltre considerare che su Xbox Series S la risoluzione del rending è di appena 900p. Nonostante questo, le versioni si sono comunque comportate egregiamente, specialmente per quanto riguarda il framerate, una delle note dolenti delle versioni old gen nella quale era possibile incappare praticamente quasi sempre durante la nostra avventura.

Anche se le versioni PS5 e Xbox Series X non sono all’altezza di quelle di un PC non disperate, ad oggi è l’unico modo per provare quel gioiello di Control al suo massimo potenziale, a meno che non si possegga, appunto, un computer di fascia alta. Quindi se avete deciso di aspettare, questa è la migliore occasione che avete per giocare a questa piccola perla videoludica. Inoltre, se siete possessori della console targata Sony ed abbonati al PlayStation Plus potrete scaricare il titolo gratuitamente e sfruttare tutte le maggiori migliorie e giocare anche ai DLC aggiuntivi che ampliano la lore dell’opera di Remedy.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate di meglio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità ed informazioni riguardanti Control.