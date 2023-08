Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del nuovo volantino di Comet, consigliandovi le migliori offerte di cui approfittare prima di partire per le vacanze (e, a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio). Oggi, però, ci concentreremo in un articolo rivolto ai videogiocatori, ovvero il controller ufficiale Xbox, in sconto nella colorazione camo a soli 49,99€!

Grazie all’offerta di Comet potrete risparmiare ben 20,00€ rispetto al prezzo di listino di 64,99€, assicurandovi uno dei migliori pad sul mercato in una colorazione a dir poco magnifica. Il controller ufficiale Microsoft è raramente soggetto a sconti, per cui vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, le scorte potrebbero esaurire in fretta.

Il controller wireless di Microsoft rappresenta un’opzione perfetta non solo per i giocatori Xbox, ma anche per tutti coloro che cercano un pad versatile grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di piattaforme, tra cui Xbox Series X|S, Xbox One X|S, Xbox One e PC Windows. Questo vi consentirà di collegarlo agevolmente alle vostre console e computer senza la necessità di acquistare controller separati, e potrete anche estendere il vostro divertimento anche ai dispositivi Android dato che è persino compatibile con alcuni smartphone, permettendovi di sperimentare il Cloud Gaming ovunque e in qualsiasi momento, persino durante le vacanze estive.

Il design ergonomico del controller è studiato per offrire il massimo comfort durante le intense sessioni di gioco. Le superfici rimodellate e il raffinato colore camo donano al pad un aspetto sofisticato ed elegante, mentre una presa sicura e stabile è garantita dall’impugnatura antiscivolo presente su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore del controller, assicurandovi il pieno controllo durante ogni partita. Inoltre, grazie alla nuova croce direzionale ibrida, otterrete una precisione e affidabilità impareggiabili, persino nei momenti più frenetici di gioco.

Infine, avrete anche la possibilità di programmare il pad in base alle vostre preferenze, mappando i pulsanti secondo le vostre abilità di gioco per un’esperienza ottimizzata. Inoltre, il pratico pulsante per la condivisione posizionato centralmente vi permetterà di catturare istantaneamente screenshot e video senza interrompere l’azione di gioco.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

