State cercando un nuovo controller per la vostra Xbox, da usare magari anche durante le vostre sessioni di gioco su PC? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Comet, che vi permetterà di acquistare il pad ufficiale Microsoft a soli 49,99€!

Potrete, dunque, risparmiare ben 10,00€ rispetto al prezzo di listino di 59,99€, e persino scegliere di optare per il pagamento in 3 rate da 16,66€ senza interessi con PayPal. Considerando che il controller Xbox ufficiale viene messo raramente in sconto vi consigliamo di approfittarne subito, dato che l’offerta potrebbe terminare presto.

Il controller Wireless di Microsoft è perfetto, ovviamente, per i giocatori Xbox, ma anche per tutti coloro che cercano un pad versatile, dato che è compatibile con una vasta gamma di piattaforme, tra cui Xbox Series X|S, Xbox One X|S, Xbox One e PC Windows. Questo significa che potrete connetterlo facilmente alle vostre console e computer senza dover acquistare controller separati. Inoltre, è persino compatibile con alcuni smartphone Android, permettendovi di godere del Cloud Gaming e di giocare ovunque e in qualsiasi momento, anche durante le vacanze estive.

Il design del controller è pensato per offrire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco, mentre le superfici rimodellate e il classico colore blu Carbon Black conferiscono al pad un aspetto sofisticato ed elegante. Inoltre, potrete contare sull’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore del pad, garantendovi una presa sicura e stabile durante ogni partita. Con la nuova croce direzionale ibrida, invece, otterrete un controllo preciso e affidabile, anche nei momenti più frenetici.

La personalizzazione è un’altra caratteristica eccezionale di questo controller. Potrete, infatti, programmare il pad secondo le vostre preferenze, mappando i pulsanti come desiderate per sfruttare al massimo le vostre abilità di gioco. Inoltre, il pulsante per la condivisione posizionato al centro vi permetterà di catturare screenshot e video istantaneamente, senza interrompere l’azione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Inoltre, se state per partire per le vacanze, vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato ai gadget tecnologici che vi torneranno particolarmente utili durante il periodo estivo.

