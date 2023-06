State cercando un nuovo controller Wireless per la vostra Xbox, magari da usare anche per le vostre sessioni di gioco su PC? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo alla fantastica offerta proposta da Mediaworld, dato che il pad ufficiale Microsoft è in sconto a soli 49,99€!

Potrete, infatti, risparmiare ben 10,00€ rispetto al prezzo di listino di 59,99€ sul controller Wireless nella colorazione Shock, ovvero un magnifico e intenso blu. Considerando che il pad ufficiale Microsoft difficilmente viene messo in sconto vi invitiamo ad approfittarne subito, dato che potrebbe esaurire in men che non si dica.

Il controller Wireless di Microsoft è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One X|S, Xbox One e PC Windows, permettendovi, quindi, di connetterlo comodamente su tutte le vostre piattaforme preferite senza dover acquistare pad separati. Inoltre, è anche compatibile con alcuni smartphone Android, consentendovi di godervi il Cloud Gaming e di giocare ovunque e in qualsiasi momento.

Inoltre, il design del controller vi offrirà il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più lunghe: le superfici rimodellate e il magnifico colore blu Shock donano al pad un aspetto estremamente sofisticato. Potrete contare sull’impugnatura antiscivolo sui grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore del pad, che vi garantiranno una presa sicura e stabile. Infine, la nuova croce direzionale ibrida vi consentirà un controllo preciso e affidabile, anche nei giochi più complessi.

Non possiamo poi non menzionare la personalizzazione, dato che l’Xbox Wireless Controller può essere programmato secondo le vostre preferenze, consentendovi di mappare i pulsanti come desiderate per sfruttare al massimo le vostre abilità di gioco. Inoltre, il pulsante per la condivisione posizionato al centro del pad vi permetterà di catturare screenshot e video istantaneamente, senza interrompere l’azione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata al prodotto. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

