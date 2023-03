Se videogiocate da diversi anni saprese che Cooler Master è senza ombra di dubbio uno dei marchi più importanti a livello mondiale nella progettazione e produzione di vari componenti per computer. Ora, dopo 30 anni di attività, questo brand è pronto per svelare una delle novità più interessanti che si possano trovare all’interno del proprio portfolio di prodotti. Parliamo della Synk X: una poltrona capace di rivoluzionare l’intrattenimento casalingo.

Cooler Master Synk X vuole offrire un’esperienza ad alto tasso di realismo grazie alla sua capacità di creare un’immersione amplificata. Questa poltrona, infatti, converte le onde sonore in vibrazioni e fornisce esperienze tattili in tempo reale, coinvolgendo gli utenti nell’ambiente e nell’atmosfera virtuale come mai prima d’ora. In questo modo, Synk X rappresenta un nuovo modo di immergersi all’interno dei mondi immaginari di ogni tipo, garantendo ai giocatori una vera e propria esplosione sensoriale.

Questa poltrona sensoriale, si rivolge ad un pubblico eterogeneo di appassionati e giocatori, supportando una vasta gamma di tipi di contenuti e piattaforme hardware, tra cui TV, PC, console di gioco, visori per VR e dispositivi mobili. Insomma, come potete vedere ce n’è davvero per tutti i gusti, e siamo sicuri che ogni genere di esperienza saprà dare un feedback diverso e a suo modo potente grazie a Synk X di Cooler Master.

In tutto questo, Synk X non solo offre un’esperienza coinvolgente, ma anche un design esterno aerodinamico, che aggiunge un tocco di elegante modernità alla vita quotidiana degli utenti. La poltrona aptica multipiattaforma targata Cooler Master è già in vendita in Italia in esclusiva da Drako, al prezzo di 1279 € IVA inclusa.

