Core | Anteprima, creare e giocare non è mai stato così facile

Creare un videogioco è un qualcosa che difficilmente può essere accessibile a una persona media, a meno di seguire un percorso di studi o mettersi lì con grande impegno per imparare tutti gli strumenti necessari a sviluppare la propria idea. Ci sono stati casi negli anni dove una, due o anche tre persone sono state sufficienti a creare piccoli capolavori indipendenti, ma altresì per le ambizioni più grandi i team possono richiedere centinaia e centinaia di lavoratori come nelle case di produzione di tripla A. Ma, da qualche anno a questa parte, stanno nascendo numerosi strumenti per creare il proprio videogioco senza saperne assolutamente nulla. Ai tempi RPG Maker era uno di questi esempi, ma l’evoluzione non si è certo fermata ai classici JRPG e oggi siamo di fronte a un nuovo titolo che permette di creare, condividere e giocare in un unico pacchetto attraverso un mondo virtuale universale: Core.

Creatura di Manticore Games, Core è strumento e riproduttore in una sola forma ed è totalmente gratuito per essere fruito sia come mero agglomerato di videogiochi da provare, sia come tool per creare da zero il proprio gioco. Ogni strumento, funzione e sistema si basa sul drag & drop e perciò non servono conoscenze di game design per piazzare elementi o sfondi, anche perché essendo una piattaforma basata sui contenuti generati dagli utenti quest’ultimi condividono gli asset che creano e li rendono disponibili già all’interno del programma stesso. Ciò vuol dire che se una persona che ha già conoscenze di rendering 3D crea dei modelli per l’ambiente per il suo progetto, un utente futuro potrà prenderli, modificarli e adattarli per utilizzarli nella sua idea. Come tutte le cose, più ci si allena all’interno di Core più si diventerà bravi a capirne i sistemi e funzioni avanzate, tuttavia rimane innegabile che in potenza la creazione di un gioco è forse la più facile esistente sulla piazza.

Se lo pensi, puoi crearlo

Abbiamo avuto modo di provare Core prima del suo Accesso Anticipato su Epic Games Store del 15 aprile, vedendo cosa sia possibile fare con esso e scoprendo la visione degli sviluppatori attraverso un piccolo evento di anteprima. Quello che ci ha colpito fin da subito, anche dalla dimostrazione pratica effettuata in a malapena cinque minuti durante l’evento stesso, è che è sorprendentemente facile creare un gioco fatto e finito da condividere immediatamente con tutti gli utenti online. Mentre lo sviluppatore impiegava un tempo sorprendente per creare uno sparatutto in terza persona con ispirazione medio-orientale, ci veniva raccontato che il cammino verso l’Early Access di Core è stato costellato di esempi di persone comuni che non avrebbero mai sognato (o potuto) di creare un videogioco, ritrovatesi invece a creare un’idea in circa una o due ore e sfondare con il pubblico del gioco tanto da guadagnare anche dei premi in denaro messi in palio dal team di sviluppo.

Ed effettivamente il risultato è evidente, sia a noi che a chiunque di voi voglia scaricare il client di gioco e provare con mano gratuitamente. Il lancio su Epic Games Store non è poi un caso: la compagnia ha investito un miliardo di dollari nel progetto e alla base del motore del titolo di Manticore c’è proprio l’Unreal Engine che tutti conosciamo. A rincarare la dose di appetibilità c’è l’introito del 50% destinato ai creatori di giochi all’interno di Core. Il sistema ha infatti una valuta in-game corrispondente a soldi reali, reinvestiti comunque nella piattaforma sia in termini di supporto tecnico, che di eventuali concorsi che – appunto – per tutti gli introiti ottenuti nei giochi pubblicati. Ciò ha permesso a Core di diventare uno spazio dove è possibile anche guadagnare e creare la propria carriera come sviluppatore di videogiochi in erba, sebbene questo sia solo un piccolo passo e non certo la fine del percorso da game designer.

Se invece siete interessati a Core per le infinite possibilità che esso propone in termini di mondi esplorabili, di certo non rimarrete delusi. Come molte piattaforme dai Contenuti Generati dagli Utenti, ci sono somiglianze qui e lì dovute a una struttura comune necessaria per far funzionare il tutto senza troppi caricamenti. Ciò vi permette di passare da un gioco all’altro, anche all’interno di loro stessi e non tramite l’hub centrale, in pochi secondi, sacrificando un po’ di libertà nel lato degli asset grafici e similari. Detto questo, i mondi che abbiamo visitato in Core ci hanno stupito per quanta varietà il sistema possa permettere. I link che troverete vi permetteranno anche di accedere direttamente al gioco, nel caso in cui abbiate il client pronto sul vostro PC.

Abbiamo infatti giocato a due titoli basati su Attack on Titan e Hero Academia (al momento non sembrano esserci particolari problemi di licenza) e tutti e due avevano delle meccaniche abbastanza simili a quello che ci si aspetterebbe da dei videogiochi legati a quei marchi. Anche i modelli, così come la possibilità di creare città come quelle all’interno del Wall Maria, sono personalizzabili al massimo e in grado di assumere le forme che volete a patto di dedicarci il giusto tempo per muovere le forme geometriche secondo i nostri desideri. Andando oltre la semplice geometria, basta guardare la selezione dei giochi in primo piano nel catalogo per capire quanta diversità ci sia: MOBA, un simulatore di fattoria, un titolo che ricalca Ghost & Goblins, uno sparatutto vecchio west dove andate a caccia di parole scritte male, sparatutto sci-fi, titoli a la Dark Souls, puzzle game e giochi di esplorazione spaziale. Ogni giorno ci sono nuovi giochi appena creati che aspettano solo voi per essere popolati e l’imbarazzo della scelta è evidente.

La grande scommessa

Chiaro, nessuno di essi è al momento un’esperienza che potrete consumare per centinaia di ore, tuttavia la libertà di espressione e le possibilità espresse da Core ci sono sembrate un porto importante non solo per stimolare la creatività, ma anche per abbattere le barriere che ancora esistono tra le idee per un videogioco e le capacità richieste per farle. I creatori di Manticore credono che il loro Core sarà un po’ quello che è stato Youtube per i video e i filmati. Noi non possiamo dire se questo si rivelerà essere vero o meno per la generalità del pubblico, ma per quanto possiamo giudicare dal nostro punto di vista è molto probabile che adesso Core diventi lo strumento ideale per giocare con i propri amici, o con il mondo, in progetti creati in poche ore o giorni e pubblicati senza alcun tipo di costo o ostacolo. L’immediatezza con cui si può “caricare” un gioco sulla piattaforma è senza dubbio il fattore vincente di Core e il suo più grande selling point, se non la carica maggiore nel riuscire a solidificare ancora di più una community di creatori già numerosa.

Quello che forse manca a Core è l’inevitabile esposizione mediatica, quel caso eclatante di un titolo fatto così bene che andrà a riempire le prime pagine di ogni feed social, come è successo per RPG Maker. È buffo pensare come fin dai suoi primi momenti Core porti con sé investimenti, personalità e giro di utenti davvero ragguardevoli, ma apparentemente non sufficienti per essere sulla bocca del pubblico medio perfino tra la fetta degli utenti PC. Si tratta di uno stigma, misterioso per certi punti, che ancora nessun progetto è riuscito a sdoganare a prescindere dal suo grado di autorevolezza o qualità. Core però, proprio perché propone un mondo immediato e molto simile stilisticamente ai prodotti di casa Epic Games, ha tutte le carte in regola per essere quel fenomeno di cui tra qualche anno potremo ricordare con nostalgia quando ne parlavamo prima ancora diventasse mainstream. Ma non credeteci sulla parola: Core è gratuito, disponibile per tutti e neanche così pesante a livello hardware, provatelo voi stessi e vedete se è qualcosa che può dar vita all’idea che vi frullava per la testa da tanto tempo. Chissà, magari si rivelerà più popolare di quanto poteste sperare e vi porterà addirittura un guadagno monetario.