Coronavirus: denunciato un uomo uscito dalla propria città per acquistare una PS4

A causa del momento delicato che stiamo vivendo in tutta Italia, dallo scorso lunedì 9 marzo sono state attuate delle nuove normative che consigliano di bloccare la circolazione per non far aumentare la diffusione del virus COVID-19, comunemente conosciuto come Coronavirus. Ad oggi, stando ai molteplici controlli che sono stati fatti dalla Polizia di Stato della provincia di Pordenone, risulta che un uomo sia stato denunciato per aver lasciato la propria città per recarsi ad acquistare una console PlayStation.

Ovviamente, l’azione non è stata valutata come consona alle direttive che sono state rilasciate in questi ultimi giorni per combattere il Coronavirus, le quali consigliano fortemente di lasciare casa propria solamente in casi urgenti e accompagnati da un’autocertificazione che ne certifichi, appunto, un valido motivo per cui si è deciso di uscire di casa e di lasciare il proprio comune di residenza.

L’uomo, che è stato fermato da un controllo della Polizia, non aveva con sé alcuna documentazione necessaria per giustificare la propria presenza in un comune differente dal proprio, se non uno scontrino che attestava l’acquisto di un nuova console PlayStation 4. Non essendo le console un bene di prima necessità, la prova d’acquisto non è bastata all’uomo per fargli scampare una denuncia che gli è stata fatta prontamente.

Stando alla Polizia di Stato della provincia di Pordenone sono state fatte altre 6 denunce in questi giorni, mentre i controlli nella provincia friulana ammontano al momento ad oltre 200. Il nostro consiglio per superare al meglio questo momento delicato è quello di intrattenervi con diversi videogiochi , o magari di leggere un libro o ancora impiegando il vostro tempo in casa cercando di imparare qualcosa di nuovo con l’ausilio del mondo sconfinato del web.