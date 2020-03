Coronavirus: dipendente di Nintendo America risultato positivo

Come sappiamo ormai tutti da diverso tempo, l’epidemia da Covid-19 meglio conosciuto come Coronavirus, sta mettendo in ginocchio il nostro paese e tutto il mondo. L’italia è il secondo paese con più contagi e morti dopo la Cina, ma negli ultimi giorni il virus si sta espandendo a livello globale. Proprio ieri negli Stati Uniti il famoso attore Tom Hanks e sua moglie sono risultati positivi ed anche un famoso giocatore dell’NBA che ha portato all’inevitabile sospensione del campionato di Basket più importante del mondo. L’estensione delle problematiche connesse al diffondersi del virus hanno colpito anche l’industria videoludica, portando anche in questo caso alla cancellazione definitiva dell’E3 2020.

Dagli Stati Uniti è giunta la voce poche ore fa che un dipendente di Nintendo of America è risultato positivo ai test per il Coronavirus. A riferirlo è stato il The Seattle Times che ha dichiarato che il contagio si è verificato proprio nel quartier generale dell’azienda americana con sede a Washington. La fonte riporta la seguente dichiarazione.

“Nintendo America sta sostenendo questa persona durante il recupero e continuerà a prendere precauzione per salvaguardare la salute e il benessere di tutti i propri dipendenti della comunità in generale”. Al momento non si hanno ulteriori dettagli, ma presumibilmente verrà messa in quarantena l’intera azienda come da prassi. Una notizia che ha lasciato sicuramente spiazzati i vertici alti della casa nipponica la quale ha dovuto vedersela anche con un drastico calo delle azioni bancarie negli ultimi giorni. Seguiranno quindi novità riguardanti la situazione attuale e cosa dichiareranno di fare per gli annunci che erano programmati durante l’E3 2020, molto probabilmente effettueranno, come altre case sviluppatrici, una diretta streaming.

Cosa ne pensate di questa notizia? La situazione di certo non è delle migliori, anche in questo campo. Sicuramente se seguiamo tutti le direttive prese dal nostro governo riusciremo a sconfiggere questa epidemia. Vi invitiamo infine a seguire le nostre pagine per tutte le novità della grande N.