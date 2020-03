Coronavirus: Gamera Interactive apre una raccolta fondi per gli ospedali italiani

Noi italiani in questo momento stiamo vivendo un periodo non felice. Il Coronavirus ha messo in ginocchio il paese tanto che abbiamo dovuto cambiare le nostre abitudini rimanendo a casa ed uscendo il meno possibile per riuscire a sconfiggere nel breve tempo questa terribile minaccia. Ovviamente anche altri paesi del mondo stanno combattendo il virus, ma l’Italia in questo momento si trova al secondo posto come numero di contagi. Purtroppo la situazione non sembra rosea, ma ognuno di noi può essere un “eroe” se solo segue queste direttive.

Sono diversi giorni che influncer, sportivi e molti altri ancora stanno donando o aprendo delle raccolte fondi per gli ospedali ricevendo il successo sperato. In queste ore anche gli sviluppatori italiani di Gamera Interactive hanno lanciato una lodevole iniziativa per donare fondi agli ospedali italiani in prima linea nella lotta al Coronavirus. Questo di seguiti vi facciamo leggere il messaggio che hanno postato sulla loro pagina Facebook.

“Ciao sviluppatori italiani! Abbiamo appena contattato alcuni amici di Steam, stiamo cercando di organizzare una vendita di giochi scontati per aiutare gli ospedali italiani a gestire il COVID-19. Se pensi di poter aiutare, queste sono le semplici regole da seguire: Devi essere uno sviluppatore che ha lanciato il suo progetto videoludico sulla piattaforma Steam e il gioco deve essere scontato di almeno il 50%. Il ricavato totale andrà devoluto ad uno degli ospedali maggiormente coinvolti nella crisi sanitaria (lo Spallanzani di Roma, il Sacco di Milano ed il Sant’Antonio di Padova) Speriamo che Valve possa aiutarci a creare qualcosa del genere sulla piattaforma. Spargi la voce per favore e se sei interessato, inviaci una riga a albertoATgameragames.net Ciao!”.

Una iniziativa assolutamente da applausi che speriamo venga accolta dai vertici alti di Steam. Cosa ne pensate di questa notizia? Avete apprezzato il gesto dei ragazzi di Gamera Interactive? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le notizie in campo videoludico.