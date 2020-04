Coronavirus, ecco la lista di giochi rimandati fino ad oggi

Nell’ultimo mese, la pandemia scaturita dal dilagare del coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero. Per contenere l’epidemia, i governi delle nazioni hanno creato delle vere e proprie task force di medici e volontari impegnati a combattere il coronavirus in prima linea, mentre, nel frattempo, l’economia è crollata su se stessa come un castello di carte. Numerosi negozi e locali hanno cessato la loro attività, i cinema sono chiusi. Ovviamente, tra i vari settori colpiti, quello videoludico non è stato risparmiato.

I primi dubbi in merito si sono indirizzati subito alla produzione e allo sviluppo delle console next-gen. A tal proposito, Sony ha rassicurando i fan ribadendo che l’uscita di PS5 non risentirà dell’impatto del coronavirus, mentre lo stesso discorso non vale per i suoi titoli first-party, che come abbiamo già constatato, sono già stati influenzati. Anche Microsoft ha comunicato che la data di uscita di Xbox Series X rimane invariata, mentre la produzione di alcune linee di prodotti potrebbe riscontrare dei problemi.

Non solo la produzione di console, anche i videogiochi, come detto, sono stati influenzati, e nel corso del mese di marzo abbiamo assistito a diversi rinvii di titoli anche molto importanti. Ecco di seguito la lista completa e aggiornata dei giochi rinviati:

The Last of Us Part 2 – nuova data di uscita: da destinarsi

– nuova data di uscita: Marvel’s Iron Man VR – nuova data di uscita: da destinarsi

– nuova data di uscita: The Outer World per Switch – nuova data d’uscita: 5 giugno 2020

– nuova data d’uscita: Fallout 76 Wastelanders – nuova data d’uscita: 14 aprile 2020

– nuova data d’uscita: Minecraft Dungeons – nuova data d’uscita: 26 maggio 2020

Tra tutti i titoli presenti per ora nella lista, quello che ha fatto più discutere è stato il rinvio di The Last of Us Part 2: gli sviluppatori di Naughty Dog hanno comunicato che non si tratta di problemi relativi allo sviluppo, poichè il gioco è praticamente terminato, ma il rinvio è legato al lancio e alla distribuzione globale delle copie fisiche del titolo. Questo è tutto per il momento, con l’evolversi della situazione del coronavirus, aggiorneremo la lista aggiungendo titoli nuovi, casomai vengano annunciati nuovi rinvii o ritardi.