Coronavirus: ecco il messaggio dalla divisione Xbox di Microsoft

Viviamo in un periodo che non ha precedenti. La pandemia scatenata dal coronavirus ha avuto un impatto consistente sulla vita delle persone di tutto il mondo, cambiando anche quelle che sono le nostre abitudini della vita quotidiana. Per questo motivo Microsoft si chiede quale possano essere le soluzioni possibili da adottare per poter supportare le persone durante questo momento di difficoltà.

Phil Spencer, attualmente a capo del marchio Xbox, ha dichiarato: “In precedenza ho affermato che credo che il gioco abbia un potere unico nel riunire le persone, intrattenere, ispirare e connetterci, e credo che ciò sia ancora più vero in queste circostanze uniche. Molti stanno cercando di giocare per rimanere in contatto con i loro amici mentre sono distanti, e stiamo assistendo a una domanda senza precedenti di giochi da parte dei nostri clienti in questo momento.”

Con centinaia di milioni di bambini rimasti a casa a causa della chiusura delle scuole per via del coronavirus, sempre più accessi vengono effettuati online per poter passare questo tempo di quarantena con i propri amici, esplorare mondi virtuali in compagnia e imparare cose nuove attraverso il gioco. È per questo motivo che Microsoft e Xbox offriranno il loro supporto sotto questo punto di vista, sostenendo l’esigenza delle famiglie di un equilibrio tra il tempo necessario per divertirsi e l’apprendimento a distanza.

Tra le parole che Phil Spencer ha voluto trasmettere, alcune sono anche di consolazione verso chi è preoccupato dei problemi che la congestione della rete, indotta dal coronavirus, sta causando: “Comprendiamo l’importante ruolo che il gioco sta giocando in questo momento per connettere le persone e offrire gioia in questi tempi isolati e stressanti e i nostri team stanno lavorando diligentemente per garantire che possiamo essere lì per i nostri giocatori. A tal fine, stiamo monitorando attivamente l’andamento delle prestazioni e dell’utilizzo per assicurarci di ottimizzare il servizio per i nostri clienti in tutto il mondo e di soddisfare la nuova crescita e la domanda.”

E voi cosa ne pensate di questa situazione difficile per tutti? Pensate che giocare possa aiutare a superare la noia dettata da queste giornate chiusi in casa? Fateci sapere con i vostri commenti!