Coronavirus, l’MGA lancia l’allarme sui controlli degli eventi online

Come da sempre accade nelle competizioni sportive, ci sono delle regole da rispettare e normative da seguire per permettere a tutti di poter competere in modo consono e adeguato. Durante questo periodo di emergenza da Coronavirus molti eventi eSports si sono spostati online, il tutto per cercare di intrattenere il pubblico in un momento difficile, ma sopratutto per non perdere occasione di far capire come le discipline eSportive, possano essere davvero importanti per il panorama sportivo e dell’intrattenimento.

A lanciare però un segno di allarme è stata la MGA (Malta Gaming Authority), commissione governativa che agisce sul territorio Maltese, che fa sapere di un enorme mancanza di controlli in questo periodo di allarme da Coronavirus, specialmente per tutti questi eventi che di giorno in giorno, si stanno susseguendo online. La MGA punta a mettere in guardia tutte le persone che operano nel settore degli eSports, a partire dalle grosse organizzazioni fino ad arrivare ai singoli operatori, i quali fanno sì che gli eventi possano essere visti in tutto il mondo.

“Proprio come gli sport, gli eSports hanno vari livelli di tornei: professionali, semi-professionali e amatoriali, e mentre molti eventi di esports sono organizzati in modo altamente professionale, altri potrebbero non esserlo affatto. In un nuovo settore come quello degli esports, questa distinzione potrebbe non essere facile da inviduare”. L’organizzazione maltese ha difatti ribadito come avere delle linee guida possa guidare il mercato eSportivo verso un nuovo modo di vedere gli sport elettronici.

Sopratutto anche agli occhi di chi non si è mai affacciato nel settore proprio per la mancanza di una giusta regolamentazione in ogni singolo evento. Secondo la MGA questo comporterebbe anche una distinzione nel settore delle scommesse portando comunque grossi introiti a tutto il settore e non solo.